パリ・サンジェルマン、5000万ユーロの大型補強の加入を発表

パリ・サンジェルマンがマグネス・アクリウシュの獲得を決めた。フランス人右ウイングは5000万ユーロでモナコから加入すると、パリSGが公式チャンネルを通じて発表している。

PSGは先週水曜日の時点で、若きウイングの移籍金をめぐってモナコとすでに合意に達していた。日曜日には選手本人とも契約条件で合意した。

来週にはメディカルチェックが予定されており、その後アクリウシュはフランスの首都で2031年半ばまでの契約にサインする見通しだ。

2026年ワールドカップでフランス代表に帯同していたアクリウシュは、パリではブラッドリー・バルコラの後任と見なされている。そのアタッカーは現在、プレミアリーグ移籍に向けてリヴァプールと交渉中だ。

フランス代表として10試合に出場している同選手は、モナコのユニフォームを着て139試合に出場。その間に23得点28アシストを記録した。

PSGは移籍市場でまだ動きを止めていない。金曜夜にはファブリツィオ・ロマーノが、同クラブがミカ・ゴッツとの個人合意に近づいていると報じた。

フランス王者は、支払う移籍金をめぐってアヤックスと交渉を続けている。最初のオファーである4000万ユーロに加え、500万ユーロのボーナスという条件は、アムステルダムのクラブにきっぱりと拒否された。