RCランスがフランス・スーパーカップを制した。本拠地スタッド・ボラール＝デレリスで行われた一戦で、フランス王者パリ・サンジェルマンを1-0で下した。フロリアン・トヴァンが決勝点を挙げ、退場者2人が出た試合となった。

PSGではミカ・ゴッツがまだメンバー入りしていなかった。最大5500万ユーロでアヤックスから加入した左ウイングは、ルイス・エンリケ監督の試合登録メンバーに入らなかった。スペイン人指揮官は新戦力のマグネス・アクリウシュとリュカ・ディーニュを先発起用した。

PSGは前半の長い時間帯で主導権を握っていたが、前半30分過ぎに大きな一撃を受ける。マテュー・ユドルのファーへの強烈なシュートにトヴァンが走り込み、マトヴェイ・サフォノフにチャンスを与えずに押し込んだ。1-0となった。

しかし、ランスの喜びは10分も続かなかった。キリアン・アントニオが一発退場でピッチを後にした。18歳になったばかりのフランス人DFは、伸ばした足でアクリウシュの足首に入ってしまった。

ランスのディノ・トップメラー監督はハーフタイムに動き、FWフランヨ・イヴァノヴィッチを下げてDFリュバン・アギラールを投入した。これが功を奏し、PSGは最後までこじ開けることができなかった。

終了10分前には、パリ勢も10人となった。ヌーノ・メンデスがひじでミハウ・スクラシの顔を打ち、スクラシはピッチに倒れ込んだ。メンデスには本人も驚く形でレッドカードが提示された。

PSGは同点弾を奪えず、来週のリーグ開幕に向けて後味の悪い形で準備を進めることになった。PSGは次節、ホームでスタッド・レンヌと対戦する。ランスもホームゲームで、AJオセールを迎える。