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パリ・サンジェルマンは最近、クヴィチャ・クヴァラツヘリアとデジレ・ドゥエを重傷で欠き、冬の移籍期間にアタッカーを補強したい考えだ。複数メディアによると、ジャンルカ・プレスティアーニの獲得に乗り出す方針だが、ベンフィカは手放すつもりがまったくない。

プレスティアーニへの関心は不思議ではない。左右どちらのサイドでもプレーできる20歳のウインガーは、今季の公式戦21試合で13ゴール6アシストを記録し、好スタートを切っている。

ベンフィカのマルコ・シウバ監督は水曜日、敵地ヴィクトリア・プルゼニでのチャンピオンズリーグ戦を翌日に控え、同大会王者の関心について質問を受けた。フラムの元監督は「何も恐れていない」と明言した。

プレスティアーニとベンフィカの現行契約は2029年半ばまでで、両者は2031年半ばまでの新契約について、すでに口頭で合意している。『レコルド』によると、新契約には大幅な昇給と1億ユーロの契約解除条項が伴う。

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シウバ監督は近く結ばれる新契約の条件について、隠す様子もなく語った。「その条項が何を意味するかは分かっているだろう。私が好むかどうかにかかわらず、もし2億ユーロだったなら、我々はもう少し……。だが、それについて話すことが重要だとは思わない」

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「15日前に聞かれたとき、サポーターは安心していいと言った。今も同じことを繰り返す。プレスティアーニとは長期契約を結んでいる。彼の実績があるからこそ、契約延長の交渉は最終段階に入っている」

「ただ、現在の契約とその期間のおかげで、我々は落ち着いて仕事を続けられる。私はこの件についてプレスティアーニと話す必要を一度も感じていない。彼が今好調なのは、懸命に取り組み、非常に集中しているからだ。私が求めているのはそれだ」とシウバ監督は語った。

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一方、ベレス・サルスフィエルドが移籍を望んでいることは確かだ。アルゼンチンの同クラブは2024年1月、下部組織出身のプレスティアーニを900万ユーロでベンフィカに売却したが、移籍に関する権利の15％を保持した。育成補償金などほかの支払いと合わせると、ベレスが受け取る額は移籍金の約20％に達する可能性がある。

プレスティアーニは昨年11月にアルゼンチン代表デビュー。その後しばらく招集されなかったが、リオネル・スカローニ監督が今年10月に再招集した。10月と直近の11月の代表活動期間には、計5試合中4試合に出場。通算出場数は5試合となっている。