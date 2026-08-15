パルマのGK鈴木彩艶のパリ・サンジェルマン移籍は破談になったと、ファブリス・ホーキンスらが伝えている。RMC Sportの移籍担当記者によれば、23歳の日本人GKサイドから新たな要求が出されたことで、PSGがこの移籍にストップをかけたという。ファブリツィオ・ロマーノによれば、アストン・ヴィラは即座に動く考えだ。

PSGと鈴木は火曜日、個人条件で口頭合意に達していた。パリ・サンジェルマンはそれ以前に、2029年半ばまで契約を結ぶパルマとも、移籍金3500万ユーロで合意していた。

PSGはこの土曜日、イタリアへプライベートジェットを送ったが、最終的にこの取引はそれでも破談となった。鈴木の代理人は、PSGが「高すぎる」と見なした手数料を要求した。

「その要求がこの取引を頓挫させた」とホーキンスは伝えている。これにより鈴木は最高峰クラブへの大型移籍を逃すことになったが、それでも魅力的なステップアップを果たす可能性はある。

アストン・ヴィラはすでに、「3000万ユーロ超」の移籍金でパルマとの交渉を開始している。イングランドのクラブは、ユヴェントスが獲得を望んでいるエミリアーノ・マルティネスの退団を強く想定している。

パルマが最低でも3000万ユーロを得れば、クラブ史上4番目に高額な売却となる。これまでパルマにそれ以上の収入をもたらしたのは、エルナン・クレスポ（5680万、ラツィオ）、ジャンルイジ・ブッフォン（5280万、ユヴェントス）、リリアン・テュラム（3610万、ユヴェントス）だけだ。

鈴木は浦和レッズでキャリアをスタートさせ、2023年にシント＝トロイデンへ移籍した。2024年にはベルギーのクラブが820万ユーロでパルマへ売却し、同選手はそこでセリエAでも優れたGKの一人へと成長した。

PSGのルイス・エンリケ監督はGKマトヴェイ・サフォノフとルカ・シュヴァリエを擁しているが、後者は昨夏にリールから4000万ユーロで加入したものの、PSGで極めて不運な1年目を過ごし、サフォノフに先発の座を奪われ、すでに退団を認められる可能性があるという。