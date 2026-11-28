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チェルシーのブラジル人ウインガー、エステヴァンは依然としてスペイン人指揮官シャビ・アロンソの構想から大きく外れており、移籍市場に出る可能性がある。

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パリ・サンジェルマンが来たる冬の移籍市場でエステヴァンの獲得を狙っていると、サイト『Fichajes』が報じた。

ジャーナリストのニコロ・スキラ氏が明かしたところによれば、パリは冬の移籍市場でのエステヴァン獲得に再び関心を示しているという。

膝の前十字靭帯断裂により今シーズン終了まで離脱する可能性があるフヴィチャ・クヴァラツヘリアとドゥエの負傷を受け、パリのクラブは前線を支える選手を求めて冬の移籍市場に動く可能性がある。その候補として名前が挙がっている中でも、エステヴァンは最有力の一人だ。

チェルシーが本拠地スタンフォード・ブリッジで1-4の大敗を喫したリーズ・ユナイテッド戦に先発出場した後、19歳のエステヴァンはノッティンガム・フォレスト戦で1分も出場機会を得られなかった。

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極めて苦しい時期を過ごすシャビ・アロンソ監督のチームは新たな敗戦を喫し、指揮官は厳しい立場に追い込まれた。ただし報道によれば、チェルシー内部では首脳陣の信頼は依然として揺らいでいないという。

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エステヴァンに話を戻すと、チェルシーでの役割は依然として非常に限られている。今シーズン開幕以降の出場は11試合、合計出場時間は350分をわずかに上回る程度で、ゴールもアシストも記録していない。

一方、先日のインターナショナルマッチウィークでは、エステヴァンはブラジル代表でより多くの出場機会を得た。2試合とも先発出場し、シンガポール戦では1ゴール2アシストと際立ったパフォーマンスを見せている。

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パリ・サンジェルマンが動きを加速

この状況が変わらなければ、このブラジル人選手は冬の移籍市場で退団する最有力候補の一人となる可能性がある。

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チェルシー首脳陣の信頼は続いているものの、出場機会の少なさから本人が移籍を志願する可能性もある。そして、来年1月に彼の獲得を固く決意しているクラブが存在する。

チェルシーにエステヴァンを手放させるには、獲得を望むクラブはまず巨額のオファーを提示しなければならない。

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同選手の契約は2033年6月まで残っており、さらにロンドンのクラブは昇給を伴う1シーズンの契約延長まで検討している。

したがって、エステヴァンの退団が実現するのは、選手本人が退団を要求し、なおかつ移籍市場の通常の相場を上回る破格のオファーが届いた場合に限られるだろう。そうなれば、多額の資金を要する取引の成立に道が開かれる可能性がある。

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パリのルイス・エンリケ監督はすでに、1月に選手を獲得する場合でも、わずか6カ月だけの穴埋め要員は獲得しないと明言している。

そのため、パリ・サンジェルマンが戦力補強のために移籍市場に参入するならば、選ばれるのはその後もチームに残り、先発の座を争える選手になる公算が大きい。そして、それはまさにエステヴァンに当てはまる条件だ。