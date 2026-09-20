ベロドロームは気の弱い者向きの場所ではめったになく、フランスで最も激しいライバル対決の今回の一戦も、その爆発的な評判に違わぬものとなった。互いに様子をうかがいながらも本格的には踏み込まない、慎重な前半を経て、試合は後半に入って一気に熱を帯びた。PSGは最終的に途中出場のフェラン・トーレスのゴールで均衡を破ったが、その喜びは長く続かず、アンヘル・ゴメスがホームチームに同点弾をもたらし、スタンドのサポーターを熱狂させた。

それでも、王者はこうした重圧のかかる局面でライバルたちに欠けがちな勝負強さを備えていた。失点からわずか3分後、主将マルキーニョスが最も高い打点で競り勝って勝ち越し点を決め、マルセイユはこの一撃から最後まで立ち直れなかった。終盤にはティモシー・ウェアの退場も加わり、ホームチームの苦境はいっそう深刻化。ルイス・エンリケ率いるチームは、国内での支配力をあらためて示す粘り強い勝利を祝った。

GK＆DF

マトヴェイ・サフォノフ - 6/10

ロシア人GKにとっては比較的静かな夜となり、基本的には最終ラインにしっかり守られていた。72分のゴメスの同点弾は防ぎようがなかったが、ハイボール対応では落ち着きを保ち、PSGがシュート数で圧倒する中で3セーブを記録した。

ウィリアン・パチョ - 7/10

この夏の新戦力は、クラシックの熱気の中でも完全に馴染んでいるように見えた。対人局面でアグレッシブな姿勢を見せ、敵対的な雰囲気の中でもマルセイユの枠内シュートをわずか4本に抑えた守備陣において重要な存在だった。

マルキーニョス - 8/10

あらゆる意味で主将らしいパフォーマンスだった。いつも通りの統率力で最終ラインを引き締めただけでなく、チームが失点した直後の75分にはセットプレーに鋭いヘディングで合わせ、決勝点まで奪ってみせた。

ワレン・ザイール＝エメリ - 7/10

右サイドから内側に絞る動きも多いハイブリッドな役割で起用されたこの若手は、年齢以上の成熟ぶりを示した。マルセイユのウイングバックが見せるオーバーラップへの対応でも、そのエネルギーは極めて重要だった。

ヌーノ・メンデス - 6/10

終盤に交代するまで、左サイドでいつも通りの献身的なプレーを見せた。39分には戦術的ファウルでイエローカードを受けたが、ベラルドと交代するまで切り替え局面でのいつもの出口役を務めた。

MF

ジョアン・ネヴェス - 7/10

PSG中盤の心臓部だった。チーム全体で323本のパスを記録する中、ネヴェスはテンポを支配し、アウェーチームにボール保持率61％をもたらした。プレッシャー下でもボールを循環させる能力は一級品だった。

ファビアン・ルイス - 6/10

スペイン人MFにとっては、整った内容ではあったがやや地味な夜でもあった。ピッチ上での65分間はうまくプレーをつなげていたが、ルイス・エンリケは先制点を狙って新鮮な足を持つアクリウシュを選んだ。

ヴィティーニャ - 7/10

常に決定的なパスを狙い続け、ヴィティーニャは中央エリアで創造性の火花を散らした。マルセイユの低い守備ブロックを絶えず揺さぶり、PSGが合計31本という見事なシュート数を積み上げるのを助けた。

攻撃陣

デジレ・ドゥエ - 7/10

若きアタッカーは、マルセイユにとって絶えず厄介な存在だった。66分のフェラン・トーレスの先制点を演出したのは彼のビジョンであり、華やかさと縦への鋭さに満ちたパフォーマンスを締めくくった。

ウスマン・デンベレ - 6/10

フランス人アタッカーにとっては、「もしも」が残る一夜だった。スピードでマルセイユのサイドバックを大いに苦しめたが、何度かあった場面で最後の精度を欠き、最後の10分を前に交代となった。

クヴィチャ・クワラツヘリア - 5/10

ジョージア人にとっては苦しい夜だった。密集したファイナルサードでスペースを見つけるのに苦しみ、1時間を前にベンチへ下がった。この戦術的変更は、最終的にアウェーチームに実りをもたらした。

途中出場選手＆監督

フェラン・トーレス - 8/10

まさに究極のスーパーサブだった。59分に投入されると、わずか7分後にはネットを揺らし、ドゥエのパスを冷静に仕留めて均衡を破った。

マグネス・アクリウシュ - 6/10

65分にルイスに代わって出場し、終盤に試合が間延びする中で中盤に異なる側面を加えた。

ミカ・ゴッツ - 採点なし

デンベレに代わって終盤に投入され、結果を締めくくる役割を担った。

ルーカス・ベラルド - 採点なし

勝ち越し後の79分、守備を固めるためにメンデスに代わって投入された。

ルイス・エンリケ - 8/10

監督の交代策は完璧だった。試合が停滞していることを見抜き、フェラン・トーレスの投入で流れを完全に変えた。そして同点に追いつかれた直後に得点するなど、チームは素晴らしいメンタリティーを示した。