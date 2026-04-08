パリ・サンジェルマン対リヴァプールの79分、スロットがサラーに痛烈なメッセージ。

リヴァプールにとって暗い夜だった。パリ・サンジェルマンに0-2で完敗し、準々決勝第1戦でさらに大敗を免れただけでも幸運だった。特にモハメド・サラーにとっては、早く忘れたい一戦となった。

リヴァプールでの残り少ない時間を過ごすこのFWはアルネ・スロット監督の采配でベンチスタートとなった。オランダ人監督は5バックで守備を固め、PSGの攻撃を封じる慎重な戦術を採用した。

しかし守備は機能せず、2失点。リヴァプールは来週のホーム戦で巻き返す必要がある。

2－0とリードされた終盤、スロット監督はエキティケ、ヴィルツ、ケルケズ、ソボスライを下げ、ガクポ、イサク、ロバートソン、ジョーンズを投入した。

なお、後半の大量交代後もサラーの出場機会はなかった。序盤にはスロット監督の起用法に公然と不満を漏らし騒動になったが、話し合いを経てチームに復帰している。

一方、ファン・ダイク、フリンポン、グラフェンベルフのオランダ勢は先発したが、チームは苦戦。準決勝進出は遠のいた。

グース・ヒディンクは、スロットがサラーに説明する義務はないと考える。ウィム・キフトはZiggo Sportで「もう一度試す価値はある。根拠はないが、再起のきっかけになるかもしれない。だが、キャリア終盤のサラーも状況は理解しているはずだ。 「誇りの問題だから、まだ少し抵抗しているんだ。それに、自分が脇に追いやられることに慣れていないからね。」