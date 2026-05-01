パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘン：高速サッカーを標榜する両チームの激突は、見応え十分な一戦となった。

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝では、ヨーロッパ屈指の2チームが対戦。高い技術と戦術、エンターテインメント性が会場を沸かせた。この試合の記憶は、しばらくファンたちの心に残るだろう。

ルイス・エンリケ率いるPSGはサファノフをGKに4-3-3を採用。DFはメンデス、パチョ、マルキーニョス、ハキミ。MFはネベス、ヴィティーニャ、ザイレ＝エメリ。FWはデンベレにクヴァラツヘリアとドゥエが両翼。

スタンドから指揮したヴィンセント・コンパニー監督率いるバイエルン・ミュンヘンは、GKノイアー、DFスタニシッチ、ウパメカノ、ター、デイヴィス、MFパブロヴィッチとキミッヒ、FWオリゼ、ムシアラ、ディアス、ケインの布陣だった。

バイエルンは積極的にプレスをかけた。

バイエルンはボールを支配し、PSGは決定機を握った。

アウェーながらバイエルンはボール保持率57％、パス数423本と圧倒。これは前線からの激しいプレスによるものだった。 この試合前にCLで最終ライン付近のボール奪取数76回（1試合平均6.3回、4分の1以上がシュートに結びつく）でトップに立つバイエルンは、開始1分からマンツーマンでPSGに挑んだ。多くのチームがアウェイで王者に挑む際、相手の質に合わせて戦術を調整するが、彼らは自らのアイデンティティを貫いた。

混沌を極めた一戦では、PSGの4-3-3とバイエルンの4-2-3-1がピッチの至る所でマンツーマン対決を生んだ。各選手は常にマークされ、時間とスペースが限られた。

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そのためボール保持者は時間とスペースが限られ、間近で迫るマークの一歩先を読むことが求められ、混沌はさらに深まった。

バイエルンはマンツーマンでプレスし、CBが中盤に踏み込んでも最終ラインで3対3を恐れなかった。ケインとムシアラはPSGのセンターバックをマーク。キミッヒはピボットから前へ出て最深部のMFを捕まえ、パブロヴィッチは右CMを追い、キミッヒが突破された際のカバーも務めた。 中央が詰まるとPSGはワイドに展開するため、バイエルンのウインガーはPSGのサイドバックをマークした。

PSGは中盤で3対2の優位を持ち、フリーのMFが生まれた。バイエルンはスタニシッチが左のザイール・エメリをマーク。デイヴィス、ター、ウパメカノの3バックがクヴァラ、デンベレ、ドゥエを1対1で抑えた。 高リスク・高リターンな戦略で、バイエルンはプレスを維持できたが、PSGに突破された場合は守備が不安定になった。

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PSGがバイエルンのプレスをかいくぐると、アウェイチームは素早く4-4-2のコンパクトなブロックに再構築し、中央を固めた。ケインとムシアラはバイエルンのピボット近くに位置取り、そのゾーンへ侵入するPSG選手を挟み撃ちにした。

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「フェイク9」の戦い

また、両チームのセンターフォワードは古典的なストライカーではなく「つなぎ役」として機能した。ケインは1ゴール1アシスト、デンベレは2得点をマークし、結果に直結した。

デンベレはスペースに応じて深く下がったりワイドに展開したりしてビルドアップに関与し、オーバーロードを創出。それでもペナルティエリア内での存在感を保ち、チャンスを確実に決めた。

彼のこの動きは味方の走り込むスペースを作り、サイドと中央に複数のパスコースを確保してスルーパスを引き出す役割も果たした。

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特にバイエルンではケインとムシアラの連携が光った。2人は深い位置に下がって数的優位を作り、パス役とドリブラーとして機能。ケインのポストプレーからルイス・ディアスが得点を挙げ、バイエルンは5－4で第2戦へ望みをつないだ。

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これによりバイエルンの攻撃は、フランスの相手にも負けない流動性と破壊力を得た。高い質により、プレッシャーを回避するだけでなく突破し、前進する場面も生まれた。

サイドの攻防と孤立した選手への対応

両チームとも試合の大半を支配することに慣れており、欧州トップ5リーグのポゼッション率ランキングでトップ3に入っている（間に割って入るのはバルセロナのみ）。そのため、中盤の攻防が試合前の注目点だった。

しかし、最大の脅威はサイドから生まれた。バイエルンのウインガー、ディアスとオリゼは、PSGのクヴァラとドゥエと対決。世界最高水準のウインガー4人が激突した。

両チームはサイドバックにスペースを作り、1対1を誘発。4人とも得点を記録し、大舞台で力を発揮する精神力を示した。





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なかでもオリゼとクヴァラは対面の守備手を混乱に陥れ、1対1で高い決定力を示した。

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結論

これは単なる打ち合い以上の、戦術思想の激突だった。バイエルンはエリアとプレッシャーを支配したが、PSGは決定機と攻守の切り替えを制し、1－0で第2戦へ臨む。



