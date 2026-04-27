「パリ・サンジェルマンほど素晴らしいチームはない」

パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグ決勝進出へ、バイエルン・ミュンヘンを破る必要がある。ルイス・エンリケ監督は先日リーグ優勝したドイツの強豪を恐れず、月曜の記者会見に臨んだ。

月曜、エンリケ監督は火曜にパルク・デ・プランスで行われる一戦を前に会見した。彼はPSGとバイエルンが守備でも攻撃でも欧州最高と強調した。

「一貫性ではバイエルンが少し上かもしれない。彼らは今シーズン何度も勝っている。だがチームとして我々が示してきたものを考えれば、我々が上だ。我々より優れたチームはいない」と語った。

「グループステージでベスト8を逃したときも言った。今も繰り返すだけだ」と指揮官は強調した。チームを称賛しつつ、火曜の対戦相手への敬意も示した。

「バイエルンにはトップレベルの選手が多く、各選手の個性を最大限に引き出す優れた監督がいる。彼こそ真のチームを作り上げている」と同僚ヴィンセント・コンパニを称えた。

エンリケはマイケル・オリゼの好調も認めるが、「オリゼだけでなく、バイエルンの全選手を評価している」と語る。

「バイエルンの試合は見ていて楽しい。常に攻撃的にプレーする好きなチームだ。勝敗は細部に左右されるが、我々は強い自信を持っている」とPSG監督は語った。