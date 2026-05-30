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パリ・サンジェルマン対アーセナルの視聴方法：テレビ放送、オンライン配信、キックオフ時間、両チームの最近の調子

パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル
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パリ・サンジェルマン対アーセナルの視聴方法と最新チームニュースの一覧です。

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインストリーミング情報を含む完全ガイドを提供します。

パリ・サンジェルマン対アーセナル戦の放送・配信情報

PSG対アーセナルのチャンピオンズリーグ決勝は、Ziggo Sport、RTL、Canal+で生中継。以下に視聴オプションをまとめます。

Ziggo Go

Ziggo Go

こちらからご覧ください

RTL

RTL

こちらからご覧ください

Ziggo Sport

Ziggo Sport

こちらからご覧ください

Canal+

Canal+

こちらから視聴

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チームニュース＆メンバー

パリ・サンジェルマン vs アーセナル 予想スタメン

4-3-3
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
フォーメーション
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
39マトヴェイ・サフォノフ51ウィリアム・パチョ5マルキーニョス33ウォーレン・ザイール＝エメリ25ヌーノ・メンデス87ジョアン・ネヴェス17ヴィティーニャ8ファビアン・ルイス14デジレ・ドゥエ10ウスマン・デンベレ7フヴィチャ・クヴァラツヘリア1ダビド・ラヤ3クリスティアン・モスケラ33リッカルド・カラフィオーリ6ガブリエウ・マガリャンイス2ウィリアム・サリバ19レアンドロ・トロサール49マイルズ・ルイス＝スケリー7ブカヨ・サカ41デクラン・ライス8マルティン・ウーデゴール29カイ・ハヴァーツ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-3-3
パリ・サンジェルマン

先発メンバー

アーセナル

マネージャー

  • ルイス・エンリケ
  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止

ルイス・エンリケ監督は、ブダペストの試合でヌノ・メンデス、ウィリアン・パチョ、クエンティン・ンジャントゥ、ルーカス・シュヴァリエ、ウスマン・デンベレを起用できません。 PSGの予想スタメンはサフォノフ、ベラルド、マルキーニョス、ルーカス・エルナンデス、ザイール＝エメリー、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ファビアン・ルイス、ドゥエ、ラモス、クヴァラツヘリア。出場停止選手はいない。

アーセナルはベン・ホワイト、ユリアン・ティンバー、ノニ・マドゥエケが負傷で欠場。アルテタ監督の予想先発は以下の通り：ラヤ；モスケラ、カラフィオリ、ガブリエル、サリバ；トロサール、ルイス＝スケリー、サカ、ライス；エゼ、ギョケレス。 ロンドン勢にも出場停止はなし。追加情報があれば更新する。

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

最近の調子

PSGはリーグ・アンで2勝2分1敗と波乱含み。直近はホームでパリFCに2-1で敗れた。 その前はランスに2-0、ブレストに1-0で勝利し、CLではバイエルンと1-1で引き分けた。5試合で6得点7失点。

対するアーセナルは絶好調でブダペスト入りする。 直近5試合全勝で、CLアトレティコ戦（1-0）、PLフラム戦（3-0）を含む。直近のクリスタル・パレス戦（1-2）でも得点を挙げ、5試合で計11得点、2試合で無失点。

過去の対戦成績

PSGとアーセナルのCL対戦は比較的少なく、常に接戦だ。2025年5月の直近対戦ではPSGがホームで2-1と勝利。その1週間前、アーセナルはホームで0-1で敗れ、この結果PSGが決勝進出を決めた。そのシーズン初めの2024年10月には、アーセナルがホームで2-0で勝っている。 2016年のグループステージ2試合はパリで1-1、ロンドンで2-2の引き分けでした。通算5試合はPSGが2勝、アーセナルが1勝、2引き分けです。

順位

グループステージではアーセナルが1位、PSGは11位だった。この順位差が両チームの決勝への道を分けた。

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