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パリ・サンジェルマン対アーセナルの視聴方法：テレビ放送局、オンラインライブ配信、キックオフ時間、両チームの最近の調子

パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
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アーセナル
チャンピオンズ リーグ

パリ・サンジェルマン対アーセナルの視聴方法と最新チームニュースの一覧

今夜、UEFAチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でパリ・サンジェルマンがホームのパルク・デ・プランスにアーセナルを迎える。 第1戦はロンドンでウスマン・デンベレのゴールにより1-0でパリが勝利した。この1点差のリードを逆転するため、アーセナルは少なくとも1得点を挙げて延長戦に持ち込む必要がある。

PSGはリーグ・アンの優勝を決め、絶好調。ルイス・エンリケ監督の下、スター集まりから固いチームへと成長した。 ウスマン・デンベレは今季複数得点を記録し、ジャンルイジ・ドンナルンマも好セーブでチームを支える。

アーセナルは試練に直面している。ガブリエル・マガリャエス、カイ・ハヴェルツ、ガブリエル・ジェズス、冨安健洋が負傷欠場し、ユリアン・ティンバーの出場も不透明だ。 ただし、中盤の要トーマス・パルテイは復帰見込み。ミケル・アルテタ監督の采配とチームの意地で逆転突破を狙う。

試合のテレビ放送・オンライン配信情報はVoetbalzoneでチェック。

パリ・サンジェルマン対アーセナル：テレビ放送とオンラインライブストリーム

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この重要なチャンピオンズリーグの試合はZiggo Sportで視聴できます。

オンライン視聴もZiggo GOで可能です。

または、Voetbalzoneでライブコメントに参加できます。

パリ・サンジェルマン対アーセナルのキックオフ時刻

crest
チャンピオンズ リーグ - チャンピオンズリーグ
Parc des Princes

チームニュース＆メンバー

パリ・サンジェルマン vs アーセナル スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestARS
1
ジャンルイジ・ドンナルンマ
51
ウィリアム・パチョ
5
C
マルキーニョス
25
ヌーノ・メンデス
2
アクラフ・ハキミ
8
ファビアン・ルイス
17
ヴィティーニャ
87
ジョアン・ネヴェス
29
ブラッドリー・バルコラ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
14
デジレ・ドゥエ
22
ダビド・ラヤ
12
ユリエン・ティンバー
2
ウィリアム・サリバ
49
マイルズ・ルイス＝スケリー
15
ヤクブ・キヴィオル
8
C
マルティン・ウーデゴール
41
デクラン・ライス
5
トーマス・パルティ
11
ガブリエウ・マルティネッリ
23
ミケル・メリーノ
7
ブカヨ・サカ

4-3-3

ARSAway team crest

PSG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

ARS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

最近の調子

PSG
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
9/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

直接対決

PSG

直近の 5 試合

ARS

1

Win

2

引分け

2

勝利

5

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

便利なリンク

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