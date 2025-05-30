今夜、UEFAチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でパリ・サンジェルマンがホームのパルク・デ・プランスにアーセナルを迎える。 第1戦はロンドンでウスマン・デンベレのゴールにより1-0でパリが勝利した。この1点差のリードを逆転するため、アーセナルは少なくとも1得点を挙げて延長戦に持ち込む必要がある。

PSGはリーグ・アンの優勝を決め、絶好調。ルイス・エンリケ監督の下、スター集まりから固いチームへと成長した。 ウスマン・デンベレは今季複数得点を記録し、ジャンルイジ・ドンナルンマも好セーブでチームを支える。

アーセナルは試練に直面している。ガブリエル・マガリャエス、カイ・ハヴェルツ、ガブリエル・ジェズス、冨安健洋が負傷欠場し、ユリアン・ティンバーの出場も不透明だ。 ただし、中盤の要トーマス・パルテイは復帰見込み。ミケル・アルテタ監督の采配とチームの意地で逆転突破を狙う。

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パリ・サンジェルマン対アーセナル： テレビ放送とオンラインライブストリーム

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