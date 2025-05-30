今夜、UEFAチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でパリ・サンジェルマンがホームのパルク・デ・プランスにアーセナルを迎える。 第1戦はロンドンでウスマン・デンベレのゴールにより1-0でパリが勝利した。この1点差のリードを逆転するため、アーセナルは少なくとも1得点を挙げて延長戦に持ち込む必要がある。
PSGはリーグ・アンの優勝を決め、絶好調。ルイス・エンリケ監督の下、スター集まりから固いチームへと成長した。 ウスマン・デンベレは今季複数得点を記録し、ジャンルイジ・ドンナルンマも好セーブでチームを支える。
アーセナルは試練に直面している。ガブリエル・マガリャエス、カイ・ハヴェルツ、ガブリエル・ジェズス、冨安健洋が負傷欠場し、ユリアン・ティンバーの出場も不透明だ。 ただし、中盤の要トーマス・パルテイは復帰見込み。ミケル・アルテタ監督の采配とチームの意地で逆転突破を狙う。
試合のテレビ放送・オンライン配信情報はVoetbalzoneでチェック。
パリ・サンジェルマン対アーセナル：テレビ放送とオンラインライブストリーム
|Ziggo Sport
|こちらで視聴
この重要なチャンピオンズリーグの試合はZiggo Sportで視聴できます。
オンライン視聴もZiggo GOで可能です。
または、Voetbalzoneでライブコメントに参加できます。
パリ・サンジェルマン対アーセナルのキックオフ時刻
チームニュース＆メンバー
最近の調子
直接対決
便利なリンク
- パリ・サンジェルマンのチームページ
- アーセナル チームページ
- 本日の試合