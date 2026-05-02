チャンピオンズ リーグ - チャンピオンズリーグ Puskas Arena

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パリ・サンジェルマン対アーセナル戦の放送・配信情報

PSG対アーセナルのチャンピオンズリーグ決勝は、Ziggo Sport、RTL、Canal+で生中継。以下に視聴オプションをまとめます。

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チームニュース＆メンバー

ルイス・エンリケ監督は、ブダペストの試合でヌノ・メンデス、ウィリアン・パチョ、クエンティン・ニャントゥ、ルーカス・シュヴァリエ、ウスマン・デンベレを起用できません。 PSGの予想スタメンはサフォノフ、ベラルド、マルキーニョス、ルーカス・エルナンデス、ザイール＝エメリ、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャ、ファビアン・ルイス、ドゥエ、ラモス、クヴァラツヘリア。出場停止選手はいない。

アーセナルはベン・ホワイト、ユリアン・ティンバー、ノニ・マドゥエケが負傷で欠場。アルテタ監督の予想先発11人は以下の通り：ラヤ；モスケラ、カラフィオリ、ガブリエル、サリバ；トロサール、ルイス＝スケリー、サカ、ライス；エゼ、ギョケレス。 ロンドン勢にも出場停止はなし。追加情報があれば更新する。

最近の調子

PSGはリーグ・アンで2勝2分1敗と波乱含み。直近はホームでパリFCに2-1で敗れた。 その前はランスに2-0、ブレストに1-0で勝利し、CLではバイエルンと1-1で引き分けた。5試合で6得点7失点。

対するアーセナルは絶好調でブダペストへ乗り込む。 直近5試合全勝で、CLアトレティコ戦（1-0）、PLフラム戦（3-0）を含む。直近のクリスタル・パレス戦（1-2）でも得点を挙げ、2試合で無失点。

過去の対戦成績

PSGとアーセナルのチャンピオンズリーグでの対戦は比較的新しいが、常に接戦が続いている。2025年5月の直近の試合ではPSGがホームで2-1で勝利し、1週間前にアーセナルがホームで0-1で敗れたため、PSGが決勝進出を決めた。そのシーズン初期の2024年10月には、アーセナルがホームで2-0で勝っている。 2016年のグループステージではパリで1-1、ロンドンで2-2の引き分けでした。通算5試合はPSGが2勝、アーセナルが1勝、引き分け2回です。

順位

グループステージではアーセナルが1位、PSGは11位だった。この順位差が両チームの決勝への道を左右した。