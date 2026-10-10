パリ・サンジェルマンは土曜日、リーグ・アンで取りこぼさなかった。首都クラブは本拠地パルク・デ・プランスでル・マンを3-1で下し、この結果によりリーグ・アンで5位に浮上。首位ASモナコとの勝ち点差を3に縮めた。

元アヤックスのミカ・ゴッツはPSGで先発出場。ルイス・エンリケ監督は明らかにベストメンバーを選ばなかった。デジレ・ドゥエ、フヴィチャ・クヴァラツヘリア、マルキーニョス、ウィリアン・パチョ、ファビアン・ルイス、ヴィティーニャがベンチスタートとなり、ウスマン・デンベレとヌーノ・メンデスには休養が与えられた。

土曜日のPSGのパフォーマンスは、飛び抜けて説得力のあるものではなかった。長い時間、アクラフ・ハキミのシュートとルーカス・ディニュの当たり損ねたFK以外に見せ場を作れなかったが、その後ハロルド・ヴォワイエのハンドで幸運を得た。ルーカス・ベラウドがPKでニコラ・コシクを破り、1-0とした。

その後、ゴッツは見事なドリブルで存在感を示したが、フィニッシュでは期待を裏切った。ベルギー人MFはコシクの正面に痛恨のシュートを放ち、その結果もあってアウェーのル・マンは1点ビハインドのまま前半を終えた。

後半、ル・マンは予想に反して同点に追いつく。ルーカス・カロダの見事なクロスをルイ・マフタが押し込んだ。このゴールはいったんオフサイドで取り消されたが、VARチェックの結果、オフサイドではなかったことが確認された。

だが、この同点は長くは続かなかった。途中出場のクヴァラツヘリアがすぐに存在感を示し、同じく少し前に投入されていたルイスの強烈なシュートに対してコシクが中途半端にしか対応できなかったこぼれ球を押し込んだ。

先発したフェラン・トーレスは、いくつかの決定機を逃し、試合を早々に決め切ることはできなかった。それでも後半半ば、ウォーレン・ザイール＝エメリのアシストからマグネス・アクリウシュが冷静に決め、ついに勝負を決定づけた。3-1となった。







