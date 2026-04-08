パリ・サンジェルマンは勢いに乗ったが、精彩を欠くリバプールを完敗させることはできなかった。

パリ・サンジェルマンは水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でリヴァプールを2-0で破った。王者は準決勝へ大きく前進した。アンフィールドでの第2戦は来週火曜日。アルネ・スロット率いるリヴァプールにとって厳しい戦いが予想される。

スロット監督は5バックを採用し、右にフリンポン、センターバックにファン・ダイクを配置。グラヴェンベルフがボランチで先発し、ガクポとサラーはベンチスタートだった。

PSGは守備的なリヴァプールをものともしない。開始10分以内に先制。ペナルティエリア外からドゥエが放ったシュートはグラヴェンベルクのヒールに当たり、ママルダシュヴィリもファン・ダイクも止められなかった。

リヴァプールはすぐに立て直したが、PSGの守備を脅かすには至らなかった。その間、ホームチームは速攻で裏を狙い、ジョー・ゴメスとアレクシス・マカリスターにイエローカードを出させた。

1－0で前半を折り返せたのは、ママルダシュヴィリの好守があったから。ジョージア人GKはクヴァラツヘリアとドゥエのシュートを連続で止めた。リヴァプールも反撃し、フリンポンの至近距離からのシュートは枠を外れたが、角度がなくオフサイドポジションだった。

PSGは後半、2点目を目指し好スタートを切った。デンベレが絶好機を迎えたが、ボールはゴール上へ外れた。 しかし直後、クヴァラツケリアがエリア内でグラヴェンベルクをかわし、ママルダシュヴィリを破って2-0とした。

さらに、イブラヒム・コナテがペナルティエリアでウォーレン・ザイール＝エメリを倒し、一時PKが宣告された。しかしVARでコナテが最後にボールに触れたと判断され、PKとイエローカードは取り消された。リヴァプールにとっては幸運な展開だった。

終盤には4人交代でガクポやイサクが入ったが、サラーはベンチに残った。逆転ゴールは生まれず、PSGがホームで圧倒し、準決勝へ大きく前進した。