パリ・サンジェルマンは水曜日のバイエルン戦を1-1で引き分け、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。第1戦は5-4でPSGが勝利。この日得点はオスマン・デンベレとハリー・ケイン（アディショナルタイム）。PSGは5月30日ブダペストの決勝で、火曜日にアトレティコを破ったアーセナルと対戦する。

開始2分、クヴァラツヘリアとルイスがワンツー。デンベレがフリーでボールを受け、ノイアーの頭上を射抜いて0-1。

バイエルンはすぐに反撃しPSGゴール前に迫ったが、マトヴェイ・サフォノフが危ない場面でセーブを迫られることはなかった。絶好調のクヴァラツヘリアは、最後までバイエルン守備陣の脅威だった。

バイエルンは最終ラインを突破するため個人技に訴えた。ミュンヘンに姿を見せたアリエン・ロッベンさながら、ミカエル・オリゼが切り込み、左足でゴール上部を狙った。

30分には、アリアンツ・アレーナがヌノ・メンデスの2枚目のイエローカードを要求。メンデスは序盤にオリゼへのファウルで1枚目を受け、さらに腕でボールをブロックした。しかし主審ジョアン・ピニェイロはPSGに有利な判定を下した。

直後、ヴィティーニャのシュートがPSGペナルティエリア内のジョアン・ネヴェスの腕に当たったが、チームメイトのシュートが先に腕に当たったと判断され、プレーは続行された。

直後、ネヴェスがフリーキックから0-2のチャンスを作ったが、ノイアーがポルトガル人選手のヘディングを驚異的な反応で弾いた。バイエルンはPKが認められず怒りが収まらない。

ハーフタイム間近、バイエルンはジャマル・ムシアラの連続シュートで同点を狙う。しかし最初のシュートはわずかに枠を外れ、2本目はサフォノフがキャッチした。

後半もバイエルンは攻勢を強めたが、コンパニ率いるPSGの堅守に阻まれチャンスは限定的。逆にPSGはドゥエとクヴァラツヘリアのカウンターがノイアーに阻まれた。

時間はバイエルンに厳しく過ぎ、PSGのペースは崩せなかった。センターバックのパチョとマルキーニョスは安定していた。

バイエルンの勢いは徐々に衰え、PSGには試合を決めるチャンスが生まれたが、ノイアーは依然として驚異的な反射神経で得点を許さなかった。特にドゥエは、このドイツのレジェンドの前に何度も頭を下げた。

終盤にバイエルンが幾度か脅威的な場面を作ったものの、PSGは比較的容易に持ちこたえた。とはいえ、94分にはケインがターンから放ったシュートがネットを揺らし、同点に追いついた。しかし、バイエルンに延長戦に持ち込む時間は残されていなかった。1-1。

PSGは今月末、タイトル防衛のチャンスを得た。対戦相手のアーセナルは、チャンピオンズリーグで優勝したことがない。