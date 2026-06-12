パリ・サンジェルマンはバルコラの退団を想定し、FCバルセロナへの獲得を狙う。

スカイ・スポーツのルカ・ベンドーニ記者によると、パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラの退団を見込んでいる。彼が移籍した場合、後任候補としてFCバルセロナのFWフェラン・トーレスが最有力視されている。

バルコラ（23）は昨季PSGで49試合に出場し、約3,000分プレー。13ゴール7アシストをマークしながらも、レギュラーは確実ではない。

重要な試合ではベンチスタートが多く、CL準決勝バイエルン戦や決勝アーセナル戦も途中出場だった。

そのアーセナルは左サイドの補強を急いでおり、ファブリツィオ・ロマーノは金曜、同選手が依然として最優先ターゲットだと伝えた。

バルコラは2028年までの契約を有するものの、契約延長交渉は停滞。現状ではレギュラー確保も難しく、移籍の可能性は高まっている。

移籍が実現すれば、PSGはバルセロナFWトーレスの獲得を本格的に検討する。スペイン人FWは2027年半ばまでバルセロナと契約しており、同紙はクラブが延長を希望と伝えた。

PSG移籍への本人は現時点で明言していない。26歳のセンターフォワードは、6月15日のW杯グループリーグ初戦カーボベルデ戦に向け調整中で、昨季21得点を挙げて好調を維持している。