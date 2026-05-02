パリ・サンジェルマンは土曜のリーグ・アンで勝ち点を逃した。セカンドチームで臨み、ホームで中位のFCロリアンと2-2で引き分けた。 敵地の同点弾は、デビュー3分のピエール・ムンゲンゲのミスから生まれた。1試合多めに消化したPSGは、RCランスに7点差をつけている。5月13日にはPSGがランス遠征に臨む。

ルイス・エンリケ監督は水曜日のCL準決勝第2戦バイエルン戦を優先し、GKレナート・マリン（19）やMFドロ・フェルナンデス（18）を先発起用した。

メンバーを大幅に入れ替えたPSGだったが、前半6分で先制。ドゥエのクロスをGKムヴォゴが弾いたボールがムバイエに当たり、そのままゴールインした。

しかし12分、カツェリスの正確なクロスをパギスがボレーで合わせ、1－1の同点に追いついた。

ブラッドリー・バルコラのカーブはわずかに外れ、ドゥエの好ドリブルもエリア内で冷静さを欠いた。

前半のPSGには運がなく、ルーカス・エルナンデスのヘディングはクロスバーを叩いた。ムヴォゴはイ・ガンインの強烈なシュートを好守で阻んだ。

後半はPSGが試合を支配し、60分を過ぎて先制。1分前にファビアン・ルイスに代わって入ったウォーレン・ザイール＝エメリーが、ディフェンダーに当たってコースが変わったシュートで2-1とした。

3－1は時間の問題と思われたため、エンリケ監督は終了15分前にムンゲンゲをデビューさせた。しかし3分後、彼のバックパスをトシンがカットし、ポストを叩いて同点弾を決めた：2－2。

試合終了までPSGは3-2に迫ったが、ムングエンゲの至近距離シュートはムヴォゴが止め、エルナンデスのヘディングはポスト、マユルのチップシュートも反対のポストに弾かれた。



