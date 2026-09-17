パリ・サンジェルマンのオーナー、ナセル・アル＝ケライフィ氏のQSIが「ユニーク」な欧州クラブを完全取得へ

パリ・サンジェルマンのオーナーであるカタール・スポーツ・インベストメント（QSI）が、ベルギー2部のKASオイペンを正式に保有ポートフォリオに加えた。カタールの投資会社が声明で明らかにした。

QSIは2012年にパリ・サンジェルマンの完全オーナーとなったが、戦略的な理由により、その持ち株比率は現在およそ86％まで縮小している。ナセル・アル・ハライフィ氏が率いる同社は、2022年10月からポルトガルの強豪SCブラガの少数株も保有している。

オイペンは、カタール系オーナーと決して無縁ではない。クラブは2012年から、オーナーであるアスパイア・ゾーン財団の下で、すでにカタール資本の手にあった。12月末には、QSIとアスパイアがクラブ買収に向けた意向表明書に署名していた。

それが実現し、QSIはこれにより、オイペンが戦うベルギーでも活動することになった。クラブは2024年にジュピラー・プロ・リーグから降格したが、フェリーチェ・マッズ監督の下で新シーズンは4試合で勝ち点9と好スタートを切っている。

声明によると、QSIとオイペンは「クラブのスポーツ面および経済面における長期的な発展に向け、強固な基盤を築くために緊密に協力してきた」という。

「これには特に、スポーツ部門の体制強化とトップチームの戦力整備、若手才能の継続的な育成、そして新たな商業パートナーシップの締結が含まれていた」

「KASオイペンはQSIの国際的な専門性とネットワークの恩恵を受ける一方で、ベルギーのドイツ語圏で唯一のプロサッカークラブとしての独自のアイデンティティーを今後も築き続け、サポーター、パートナー、そして地域の関係者との緊密なつながりも維持していく」