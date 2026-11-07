パリ・サンジェルマン（PSG）はリーグ・アン首位で代表戦期間を迎える。土曜夜、ホームでトロワACに1-0で辛勝。唯一の得点を挙げたのはイリヤ・ザバルニーだった。

PSGではミカ・ゴッツが左ウイングで先発した。今夏アヤックスから加入したベルギー人選手は、ここ数週間、特にリーグ戦で好調を維持。土曜日の試合前までに、直近のリーグ・アン2試合で2得点1アシストを記録していた。

予想された通り、前半はPSGが優勢だった。しかし、トロワのGKヒレル・コナテがセニー・マユルとフェラン・トーレスのシュートを防いだ。

だが、ザバルニーのヘディングには対応できなかった。前半終了間際、PSGがショートコーナーからつなぎ、マユルのクロスをウクライナ人DFが頭で押し込んだ。スコアは1-0となった。

後半は、スコアを考えれば攻める必要があったトロワも、やや攻勢に出た。ルノー・リパールのシュートはわずかに枠を外れた。

それでもPSGは、特にボール保持で主導権を握り続けた。ウォーレン・ザイール＝エメリのシュートはゴール前を横切り、トーレスのシュートはコナテに防がれた。ルーカス・マロニエのゴールがオフサイドで取り消されたこともあり、スコアはそのまま動かなかった。

これでPSGは、土曜日の早い時間にAJオセールを1-0で下した2位の同じパリを本拠地とするパリFCとの差を再び広げた。首位と2位の勝ち点差は再び3となった。一方、トロワは16位と苦しい状況にある。