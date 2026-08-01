パリ・サンジェルマンが獲得に成功、新たなアタッカーに5000万ユーロを支払う

パリ・サンジェルマンがマグネス・アクリウシュの獲得を決めた。フランス人アタッカーは5000万ユーロでASモナコから加入すると、ファブリツィオ・ロマーノ氏が土曜朝に報じている。

PSGは水曜日、若きウインガーの移籍金をめぐってすでにモナコと合意に達していた。現在は選手本人との契約でも合意が成立している。

来週にはメディカルチェックが予定されており、その後アクリウシュはフランスの首都で2031年半ばまでの契約にサインする見通しだ。

2026年ワールドカップにフランス代表の一員として帯同していたアクリウシュは、パリでブラッドリー・バルコラの後継者となることが期待されている。そのバルコラは現在、プレミアリーグ移籍に向けてリヴァプールと話し合いを行っている。

フランス代表として10試合に出場している同選手は、モナコのユニフォームを着て139試合に出場。その中で23ゴール28アシストを記録した。

PSGは移籍市場でまだ動きを止めていない。金曜夜にはファブリツィオ・ロマーノ氏が、クラブはミカ・ホッツとの個人合意に近づいていると報じた。

その合意に達した場合、チャンピオンズリーグを2度制した同クラブは、ベルギー人選手に6000万ユーロを求めているアヤックスへオファーを提示することになる。