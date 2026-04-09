パリ・サンジェルマンが有望選手3人を失う危機に直面している。

木曜日、パリ・サンジェルマンは有望な若手3人を失う危機にあるとフランスメディアが報じた。

PSGは欧州屈指の育成クラブであり、ルイス・エンリケ監督の下、多くのアカデミー選手がトップチームでプレーしている。

ウォーレン・ザイール＝エメリ、シニ・マイオロ、クエンティン・ンジャントー、イブラヒム・ムバイらがその好例だ。

しかし、バルセロナなど他クラブと同様に、パリも自身の成功の犠牲になるリスクがある。

欧州の他クラブはパリのアカデミー出身選手を注視し、将来的な起用と好条件を提示できる。

『レキップ』によると、アカデミー出身のマティス・ヤンゲルはパリSGからプロ契約を提示されたものの、ドイツクラブの強い関心を背景に移籍が濃厚だ。

17歳の攻撃的MFはすでに公式戦2試合に出場。12月のフランスカップフォンテーヌ戦と、9月のリーグ・アンオセール戦でプレーした。

また、18歳のMFアダム・アイヤリも退団が予想され、オランダ・エールディヴィジへの移籍が濃厚だ。アヤックスがプロ契約を提示する準備を進めているという。

ユースリーグ8試合で5得点3アシスト、ガンパルデッラ杯4試合で7得点1アシストと好成績を残している。

18歳のセンターバックでフランスU-19代表のエマニュエル・ムビンバにはPSGからオファーがあり、バイエルンやレバークーゼンも関心を示している。

（関連記事）..「スロットの首を要求するつもりだった」.. サラー、リヴァプールの惨事となった夜に爆発を控える