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パリ・サンジェルマンは、チャンピオンズリーグのローマ戦で起きた人種差別問題について、強硬な対応に乗り出した。クラブは内部調査を開始し、試合中にイタリアのクラブのサポーターが人種差別的なチャントやナチス式のジェスチャーをしていたとする自軍サポーターの証言を、欧州サッカー連盟（UEFA）の関係者に報告した。

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問題が起きたのは、昨日水曜日の夜にパルク・デ・プランスで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節の一戦で、試合は2-2の引き分けに終わった。

『RMC Sport』によると、パリ・サンジェルマンの首脳陣は今回の通報を極めて深刻に受け止めており、パルク・デ・プランスのスタンドで何が起きたのかを詳しく把握し、報告された行為の当事者を特定するための確認作業を始めたという。

複数のパリのサポーターは、ローマのサポーター向けに割り当てられたスタンドから猿の鳴き声を真似た声が聞こえたと証言しているほか、一部のイタリア人サポーターがナチス式のジェスチャーをしているのを目撃したとの報告も寄せられている。

パリ・サンジェルマンがUEFAに報告

『RMC Sport』によれば、フランスのクラブは内部調査にとどまらず、これらの事案を試合に派遣されていた欧州サッカー連盟の担当者に伝えた。

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同メディアによると、パリ・サンジェルマンは、関係機関による確認作業と調査を経て事実が確認された場合、行為に関与した者に厳しい処分を科すよう求めている。

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これにより、この問題はクラブと欧州サッカー連盟の双方が注視する案件となった。今後、報告された事案が公式に認定されるか、そして処分につながるかが焦点となる。

サポーターによる衝撃の証言

『RMC Sport』は、2-2の引き分けに終わった試合をスタジアムで観戦していたというパリ・サンジェルマンのサポーター、ジュリアン（仮名）の証言を伝えている。

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このサポーターは「完全に人種差別的なイタリア人サポーターがいて、猿の鳴き声を真似したり、黒いジャケットや肌の色に関わるジェスチャーをしたりしていた。何度も繰り返していた」と語った。

さらに「ナイフで首を切るようなジェスチャーもしていた。こんなことはやめさせなければならないし、処分が必要だ。警備員のところに行ったが、何もできないと言われた」と続けた。

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そして「イタリアのサポーターとの試合ではこういうことがよく起きる。サッカースタジアムにあってはならないことだ」と付け加えた。

こうした動きは、2-2の引き分けに終わった欧州の舞台での一戦から数時間後に表面化した。パリ・サンジェルマンはこの試合で、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで初めて勝ち点を落としたが、試合終了の笛の後、注目はスタンドで起きたと報告された出来事へと移った。

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パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ最初の4試合で全勝していたが、その連勝はここで止まった。それでも勝ち点を13に伸ばして2位につけており、この結果によって、今季ここまで5戦全勝を飾った唯一のチームとなったレアル・マドリーの首位が確定した。

一方のローマは勝ち点を5に伸ばして25位につけている。ここまでの成績は1勝2分けとなっている。