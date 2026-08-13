パリ・サンジェルマンがミカ・ゴッツへのオファーを引き上げる見通しだと、『デ・テレグラーフ』が木曜夜に報じた。同紙によれば、フランス王者は現在「比較的容易に達成可能なボーナスを含め、5000万ユーロを大きく上回る金額」を提示しているという。

PSGはその旨をすでにアヤックスに電話で伝えている。正式な書面での提示はまだだが、それも時間の問題とみられている。

ゴッツ自身はすでにしばらく前からPSGとの条件面で合意しているものの、両クラブはなお合意に達する必要がある。リーグ・アンのクラブは以前、4000万ユーロにボーナス500万ユーロを加えたオファーを提示していた。

だが、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフはこれに同意しなかった。移籍金はおよそ6000万ユーロを求めているとされる。

この大きな隔たりがあるにもかかわらず、両者は現在も協議を続けている。PSG周辺の情報筋は『デ・テレグラーフ』に対し、ボーナス込みで5500万～5800万ユーロの移籍金が、関係者全員にとって現実的と見なされていると語っている。

ゴッツは木曜夜、カンファレンスリーグ3次予選のシェルボーンFC戦に向けたアヤックスのメンバーに「通常通り」入っている。

もっとも、注目すべきことにベルギー人FWはベンチスタートとなっている。これは先週日曜のPECズウォレ戦（0-2で勝利）でも同様で、本人によれば万全の状態ではなかったためだ。それでもその試合では終了30分前に途中出場していた。