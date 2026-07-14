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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

翻訳者：

パリ・サンジェルマンがフランス代表63キャップの選手を1000万ユーロ未満で獲得。

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パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ
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『レキップ』や移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、パリ・サンジェルマンはまもなくルーカス・ディニェを獲得する見込みだ。この左サイドバック（32）は、パリで3年契約を結ぶ。

現在アストン・ヴィラと2028年半ばまでの契約を結んでいるディニェは、PSGにとっては見慣れた顔だ。2013年から2016年までパルク・デ・プランスに所属し、最終シーズンはASローマへレンタル移籍していた。

その後バルセロナへ1600万ユーロで移籍し、2年後に400万ユーロ上乗せされてエバートンへ売却された。

イングランドでは守備の要に成長し、2022年には代表63試合出場の実績を買ったアストン・ヴィラが3000万ユーロを支払って獲得した。

ロマーノ氏によると、ディニェ、PSG、アストン・ヴィラの3者は口頭で合意済みで、PSGは1000万ユーロ弱の買い取り条項を発動すると確認した。

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レキップ』紙は、ディニェをヌノ・メンデスの理想的な代役と評価。メンデスは世界最高峰の左サイドバックに成長しており、ポジションは安泰だ。

ヴィラはまたも主力を放出することになった。同日朝にはユーリ・ティエレマンスのマンチェスター・ユナイテッド完全移籍も発表されている。

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