パリ・サンジェルマンがバルセロナのゴールを奪う

バルセロナとパリ・サンジェルマンの対立は、もはやピッチ上の戦いにとどまらず、若手選手市場の深層にまで及んでいるようだ。パリのクラブは、アフリカ大陸で最も注目される新星の一人を引き抜くことで、カタルーニャのライバルに新たな一撃を加えようとしている。

この話は、両巨頭の間で過去に繰り広げられたシナリオを想起させる。再び共通のターゲットを巡って争うことになるが、今回は将来の才能を発掘する世界での戦いとなる。

ここ数年、バルセロナは若手を低価格で獲得するという明確な戦略を採用してきた。これにより、世界中のスカウト網や各国のアカデミーとの提携を活用し、巨額の費用をかけずに有望な選手でアカデミーを強化することに成功している。

アフリカ大陸は、このカタルーニャのクラブが注力した最重要市場の一つであり、スポーツ部門は現地の才能を綿密に追跡し、その結果、成功の度合いは様々ながら、数多くの若手選手を獲得することに成功した。 しかし、この拡大は黙って見過ごされることはなかった。パリ・サンジェルマンが本格的に参入を決意し、バルセロナが長年採用してきたのと同じシステムを標的にしたのだ。

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この争奪戦の中心に浮上しているのが、16歳のマリ出身の攻撃的ミッドフィールダー、アブバカル・マイジャだ。彼はU-20代表での活躍で大きな注目を集めている。 バルセロナは昨夏、この移籍をほぼ決着させるところまで至っていた。同選手はクラブ内でトライアル期間を過ごし、数多くのトレーニングに参加してその大きな可能性を示した後、移籍を完了するための法定年齢に達するのを待つため母国へ戻っていた。

しかし、最近の展開は予想外の驚きをもたらした。マイガがパリに現れ、世界最高の才能で戦力を強化しようとしているパリ・サンジェルマンのアカデミーで新たなトライアウトを受けたのだ。 それだけでなく、同選手はパリのチームの一員として、アヤックスの施設で開催された「オリンピック・カップ・オブ・ザ・フューチャー」に出場し、自身の真の実力を評価するためのステップを踏んだ。

スペイン紙「スポルト」によると、今回の参加は選手の将来を決定づける重要な試金石となる。フランスのクラブのコーチ陣は、この試練で実力を証明できれば、18歳になった直後に正式に契約を結ぶことを視野に入れている。

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両クラブのライバル関係は一朝一夕に生まれたものではなく、ここ数ヶ月で激しさを増している。 冬の移籍市場において、パリ・サンジェルマンは、ラ・マシアへの加入が目前だった選手を土壇場で獲得し、バルセロナに痛烈な一撃を食らわせた。これはカタルーニャのアカデミー育成プロジェクトにとって後退と見なされた。

一方、バルセロナも手をこまねいてはいなかった。パリ・サンジェルマンのアカデミーで最も注目される守備的才能の一人であるエマニュエル・ムビンバの周囲からオファーが寄せられており、同選手とクラブとの契約更新交渉が難航している状況は、両者間の対立が公然化していることを如実に物語っている。

両クラブの戦略が類似していることから、現在の状況を見る限り、この対立は今後数年にわたって続く可能性が高い。 バルセロナはアカデミー出身選手と低コストの若手選手を組み合わせた戦力を継続して採用している一方、パリ・サンジェルマンも同様の路線を歩んでおり、その莫大な資金力と、ルイス・エンリケやルイス・カンポスが主導する経営ビジョンを活かしている。

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