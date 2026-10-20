凝ったコレオグラフィーで知られるパリ・サンジェルマン（PSG）のウルトラスは、キックオフ直前に巨大な横断幕を披露した。そこには、マスクとPSGのユニフォームを身に着けた男がチェーンソーでスペイン王者のエンブレムを切り裂く姿が描かれ、大きな血しぶきも添えられていた。その下に掲げられた別の横断幕には「パリ流の虐殺」と書かれていた。

PSGとバルセロナの一戦は、今季のチャンピオンズリーグのリーグフェーズで最も注目を集める試合の一つとされる。現在の首位と2位が対戦する。

元バルセロナ監督のルイス・エンリケが率いるPSGは、2連覇を経て、再びビッグイヤーを獲得する大本命だ。前節にはマンチェスター・シティとのアウェー戦で印象的な4-2の勝利を収め、その評価を裏付けた。

ただ、対戦相手のバルセロナも自信を持ってセーヌ川のほとりに乗り込んだ。今季の公式戦10試合すべてに勝利し、得失点は48得点11失点となっている。

試合は立ち上がりから高い期待を裏切らなかった。PSGは最初の10分間に3度の好機をつくり、一方のバルセロナも、ラミン・ヤマルのクロスからアンソニー・ゴードンが至近距離でのシュートチャンスを惜しくも逃した。