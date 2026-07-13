パリデスはアルゼンチン戦での手加減疑惑を否定し、「人の言葉は気にしない」と語った。

アルゼンチン代表MFレアンドロ・パレデスは、2026年W杯で同国が審判やFIFAから優遇されているという批判に対し、「アルビセレステへの偏向はない」と強く否定した。

日曜夕方のアルゼンチンメディア会見では、明らかに苛立ちをにじませ、「議論の余地はない。ルールは明確だ。相手は怪我を装っただけで、私は触れていない。判定は正しかった」と語った。

大会開始以来、アルゼンチン代表は批判の的となっている。多くのサッカーファンは、審判やFIFAがアルゼンチンの連覇を助けていると疑っている。

特にベスト16のエジプト戦での得失点取り消しや、準々決勝でスイス・エンボロが退場した判定には批判が集中した。

スイス代表のムラド・ヤキン監督は試合後、「我々はアルゼンチンより優れていた。根拠のないファウルで戦略が台無しにされた」と批判した。

さらに「明らかな接触があった。審判とVARがなぜそう判断したのか理解できない。スイスが不公平だと感じるのも当然だ」と語った。

パレデスは批判を退け、「他人が何を言おうと気にしない。我々はピッチで示すだけだ」と強調した。

大会を通じて好パフォーマンスを示しているパリデスは、水曜日の準決勝イングランド戦でも先発が予想される。この試合でも審判の判定は厳しく注目されるだろう。