かつてドルトムントに所属した同選手は72分、見事なミドルシュートを決めて1－1の同点に追いついた。だが、そのゴール以上に衝撃的だったのが得点後のセレブレーションだ。まずストラスブールのファンの前で両手を耳に当て、まるで「お前たちの声は聞こえない！」と言わんばかりの仕草を見せた。その後もブランナーは、なおもホームファンの方を向いたまま、片手で喉をかき切るようなジェスチャーをした。

ブランナーが後に明かしたところによれば、その前にはスタンドから大きなブーイングと侮辱の言葉が浴びせられていたという。





「彼らは僕の家族について話していた。母のことも、父のことも。僕には彼らの姿が見えていた」と20歳のブランナーは、L'Equipeによるとミックスゾーンで語った。「あのゴールの後は感情が大きく高ぶっていた。特にああいうゴールの後だったからね。失礼なつもりはなかった。あれは興奮の中で起きたことだ。後悔しているとは言わないけど、あれが自分の伝えたかったメッセージではなかった。誤解されてしまった。僕が言いたかったのは、『なんてゴールだ、これで終わりだ』ということだった」

パリス・ブランナーにこのジェスチャーで処分の可能性 状況は不透明

ブランナーがこのジェスチャーによって処分を受けるかどうかは、この場面が試合の主審によって公式記録に記載されるかにかかっている。ピッチ上では、このドイツ人ストライカーに処分は下されなかった。

ASモナコは土曜夜、4試合で勝ち点10を積み上げて首位に立った。モナコの今季6得点のうち3得点はブランナーによるもので、同選手はボルシア・ドルトムントで育成され、2023年にはドイツU17代表の一員として世界王者と欧州王者の両方に輝いた。しかし、BVBトップチームではブレークを果たせなかった。その代わり、2024年夏にモナコへ移籍した。そしてこの夏、ついに公国で競技面でのブレークスルーを果たしたように見える。だが今度は、そのセレブレーションで騒動を引き起こしている。