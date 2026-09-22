「パリの過ち」プレミアリーグのスターがエンリケに反論し、イングランド勢を驚嘆させる

日本人ゴールキーパーの鈴木彩艶が、アストン・ヴィラで存在感を発揮し始めている。夏の移籍市場でこのイングランドのクラブに加入して以降、定期的に出場機会を得ているのだ。移籍市場では交渉が頓挫する前、パリ・サンジェルマンへの移籍が間近に迫っていた。

パリ・サンジェルマンはゴールキーパーのポジションを補強する選択肢の一つとして鈴木を挙げていた。ルイス・エンリケの目に留まった鈴木について、彼はマテオ・サフォノフの競争相手として獲得するか、1シーズンのレンタルで加入させることを検討していた。しかし、パリのクラブ首脳陣が選手の代理人による最終的な金銭要求を高すぎると判断したため、この移籍は成立しなかった。

金銭面だけが理由ではなかった。鈴木は主力として出場機会を確保できるチームを求めており、パリ・サンジェルマンはそれを提示できなかったのだ。

この同じ理由が、3年前にマンチェスター・ユナイテッドからのオファーを断った背景にあった。このイングランドのクラブは、アンドレ・オナナの控えとして鈴木を望んでいた。

鈴木は次のように語った。「僕の最優先事項はプレーすることで、だからこの決断をしました。ベルギーで1年、パルマで2年プレーしました。成長できました。イタリアのリーグで2年間プレーできたことは、僕にとって非常に重要でした。今は自分自身を信頼し、自分の能力を信じています」。

この日本人ゴールキーパーは3000万ユーロに加え、ボーナスとして500万ユーロの移籍金でアストン・ヴィラに加入した。エミリアーノ・マルティネスのチェルシー退団後、大きな期待を背負い、ウナイ・エメリの指揮の下で新たな挑戦に臨むこととなった。

加入後、ブライトン戦ではベンチスタートとなったが、鈴木はプレミアリーグでアーセナル、ハル・シティ、ノッティンガム・フォレスト、トッテナム相手に4試合に出場し、加えてチャンピオンズリーグではクラブ・ブルッヘ戦、FAカップではコベントリー戦に出場した。

鈴木はこれらの試合で495分間プレーし（コベントリー戦での45分間を除く）、7失点を喫し、1試合でクリーンシートを達成した。

この日本人ゴールキーパーへの称賛は、その数字にとどまらなかった。シュートを止める能力、ボール扱いの巧みさ、そして後方からの攻撃の組み立てへの貢献で注目を集めたのだ。これらの側面こそが、アストン・ヴィラが彼と契約する後押しとなった。

『バーミンガム・メール』紙は彼のチームでの立ち上がりを称賛し、10点満点中8点の評価を与え、トッテナム戦での彼のパフォーマンスと、プレッシャー下でのセーブおよびパス能力に言及した。

また、イギリスの放送局『BBC』もトッテナム戦での彼のパフォーマンスに光を当て、わずか数秒の間にサヴィーニョのシュートを2本止めたことに加え、ボールを前方へ送り出す巧みさにも触れた。これはエメリが自らの戦術で重視する特徴の一つである。

鈴木はアストン・ヴィラのサポーターからも称賛を受けており、彼らは『ヴィラ・パーク』で彼の名前を唱え始めた。これは、マルティネスの退団後、この日本人ゴールキーパーがクラブのサポーターとの結びつきを築き始めていることを示している。

エメリは鈴木の能力への信頼を明言し、次のように語った。「我々にはゴールキーパーが必要だった。彼は我々を救わなければならないゴールキーパーであり、ゴール前でその責任を全うし、攻撃を組み立てるために必要な資質と技術を備えていなければならない」。

さらにこう続けた。「彼のプレースタイルは非常に重要で、時にはリスクを冒すが、そうすることで成長し、学んでいくのだ。攻撃を組み立てる際、彼はロングパスを選択できる。優れたスルーパス能力を持っているからだ。実際、我々が決めた2点目のゴールでそれを見せてくれた」。

パリ・サンジェルマンへの一歩が頓挫した後、鈴木はアストン・ヴィラで求めていたスペースを手に入れたようだ。エメリの指揮の下、プレミアリーグで自らの実力を証明し始めようとしている。