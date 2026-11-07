モロッコの若手ユネス・イデルが、パリ・サンジェルマンのトップチームでの初試合出場を目前に控えている。同チームのスペイン人監督ルイス・エンリケが、フランス・リーグ第10節の一戦として本日土曜日に行われるトロワ戦に備えるメンバーに彼を招集することを決めたためだ。

パリのチームのメンバーリストには、トップチームの選手として初めてイデルの名前が確認された。これは、直近の期間でリザーブチームで目覚ましいパフォーマンスを見せた18歳の選手の成長を、コーチングスタッフが注視していることを反映する動きである。

このチャンスは、ルイス・エンリケが主力の一部に休養を与え、若手の才能により大きな出場機会を与える方針を打ち出したタイミングと重なり、モロッコ人選手にとって絶好の時機に訪れた。これがイデルがチームに加わる扉を開くことになった。

一方で、モロッコのアシュラフ・ハキミはコーチングスタッフの決定によりトロワ戦を欠場する。次の国際試合期間までの休養が決定されたためで、チームのメンバーリストにおけるモロッコ人の枠からは主力サイドバックが外れ、代わりにイデルの名前が初めて登場する形となった。

この動きの重要性は、選手がトップチームのメンバーに名を連ねたことにとどまらない。パリのクラブのアカデミー内での成長段階の集大成であり、ルイス・エンリケが試合での出場機会を与えれば、欧州屈指のビッグクラブの一つでプレーするという夢の実現に近づくことを意味する。

イデルはモロッコの各年代別代表での国際経験を有しており、さまざまな年代でモロッコのユニフォームをまとい、U-18代表にまで至った。モロッコサッカーの未来を担うと期待される才能の一人として、引き続き注目を集めている。

トロワ戦は、この若手選手にとって、初招集をトップチームでの本格的なスタートへと変え、パリ・サンジェルマンの一員として競争できる能力を証明する、またとない機会であり続ける。