パリ・サンジェルマンは、ドイツのライプツィヒに所属するコートジボワール人ウインガー、ヤン・ディオマンデ獲得レースから正式に撤退し、レアル・マドリードを交渉の場に単独で残すこととなった。ただしレアル・マドリード側は、現時点でドイツのクラブとの間に最終的な、あるいは暫定的な合意にすら至っていないことを断固として否定している。

「スカイ・スポーツ・ドイツ」の記者フロリアン・プレッテンベルクは、パリ・サンジェルマンがライプツィヒの金銭面での要求を過大だと判断したと明言した。

フランスのクラブが発した公式声明には、次のように記されている。「パリ・サンジェルマンは、ヤン・ディオマンデ獲得に向けた関心とオファーを取り下げた。要求されている給与がクラブの予算と理念にそぐわないためであり、経営陣は現行の財政方針を手放し、チームのバランスを保つことを望んでいない」

マドリードとライプツィヒの間に合意なし

プレッテンベルクは、レアル・マドリードがライプツィヒと合意に達したと報じたメディアの報道を断固として否定し、関係するすべての当事者が、現時点で公式なものも暫定的なものも含めていかなる合意も存在しないと自身に確認したと強調した。

このドイツ人記者は、両者の交渉は明日月曜日に再開されると説明し、一部のメディアが特ダネをめぐる激しい競争のなかで、交渉がまとまっていなくてもまず先にニュースを出そうとしていると指摘した。

決着はないもののマドリードが最有力

公式な合意は存在しないものの、プレッテンベルクは、ディオマンデのレアル・マドリード移籍は依然として極めて有力だと強調した。とりわけパリ・サンジェルマンが撤退し、レアル・マドリードが唯一の競合として残ったことで、その可能性は高まっており、レアルは昨日土曜日以降、この移籍を成立させる最良の機会を握っていると指摘した。