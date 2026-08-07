イングランドのリバプールが、フランス人ウインガーであるブラッドリー・バルコラ獲得に向けて、パリ・サンジェルマンに対し1億1500万ユーロの正式オファーを提示した。数日間にわたる予備交渉を経て事態を加速させる動きだと、フランス紙『レキップ』が報じた。

本格的な動き

夏の移籍市場が閉幕するまで残りわずか3週間に迫るなか、リバプールは直接対決へと踏み切ることを決断した。ただし、固定金額、変動金額、追加ボーナスに関するオファーの詳細は明らかにされていない。

パリの拒否

同紙によれば、パリ・サンジェルマンはこのオファーを拒否する見通しだという。同選手が売却対象ではないと強調していたパリのフロントは、要求額の上限を基本金額として1億5000万ユーロ以上にまで引き上げた。

この転換は、23歳のバルコラが2028年に満了する契約の延長を拒否したことを受けたものであり、それによって彼の退団への道が開かれた。

この動きは、退団を望むいかなる選手も引き留めないと繰り返し表明してきた首脳3人（アル・ケラィフィ、カンポス、エンリケ）の哲学と一致するものだ。

戦略的なメッセージ

このオファーには2つのメッセージが込められている。1つはパリに対し、イングランド勢の関心が本物であり駆け引きではないというもの。もう1つは、すでにリバプールと個人条件で基本合意している選手に対し、この試みが本気であることを安心させるものだ。