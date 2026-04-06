パリのスター選手を筆頭に…コンゴ民主共和国、W杯前に12選手の帰化を目指す

コンゴ民主共和国が2026年ワールドカップへの出場権を獲得したことを祝う祝賀行事は、選手たちがこの快挙を祝うために母国に残り、国際試合の休止期間終了後も所属クラブに戻らないことから、一部の欧州クラブの間で依然として波紋を呼んでいる。

ワールドカップ出場はコンゴ民主共和国にとって歴史的な出来事だ。1974年にザイールとして出場して以来、同国がワールドカップに出場するのは今回が2度目となる。

セバスティアン・デ・サブル監督率いるチームには、多くの才能ある選手たちが揃っており、その多くは欧州のトップリーグでプレーしている。 ムビンバ、ムカオ（リール）、バカムボ（レアル・ベティス）に加え、ヨアン・ウィサ（ニューカッスル・ユナイテッド）、ノア・サディキ（サンダーランド）、ワン・ビサカ（ウェストハム）といった選手も在籍している。

スペイン紙『マルカ』によると、コンゴ民主共和国サッカー連盟は代表チームの課題を認識しており、チームレベルを向上させるため、新たな選手の招集に着手した。

コンゴ民主共和国代表でプレーする資格を持つ最大10人の選手リストが取り沙汰されており、ワールドカップ出場が彼らにとって魅力的な誘因となる可能性がある。

同紙によると、このリストには以下の10選手が含まれているという：ウォーレン・ポンド（クリモネーゼ）、ウィリー・カンブワラ（ビジャレアル）、アルノ・カリムウェンド（アイントラハト・フランクフルト）、エゼキエル・パンゾジ（ライプツィヒ）、サミュエル・ムバンゴラ （ヴェルダー・ブレーメン）、ジョルディ・マキンゴ（フライブルク）、アントニー・メランボ（ブレントフォード）、ディラン・バクワ（ノッティンガム・フォレスト）、マーク・ポラ（ワトフォード）、ブラッドリー・ルコ（ブリストル）。

しかし、コンゴサッカー連盟はこの選手リストに満足しているようには見えず、さらなる才能の獲得を目指しているようだ。

ここ数時間、セニ・マイオロの名前が最も話題になっており、コンゴ民主共和国代表は、コンゴ代表でのプレー資格を持つパリ・サンジェルマンの若手MFを獲得するための手続きをすでに開始した模様だ。彼は、デサブル監督率いる代表チームにおいて、ワールドカップでの主力選手の一人となることが期待されている。

マイオロに加え、ライプツィヒ所属の20歳のセンターバック、エル・チャダイ・ペチアポの名前も有力候補として浮上しており、彼の帰化に関する交渉は順調に進んでいるようだ。

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