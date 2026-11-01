土曜日にシュトゥットガルトがレヴァークーゼンに4-2で勝利した後、マザはシュトゥットガルトのビラル・エル・ハンヌスとスタジアムの通路で言葉を交わした。ウンダフも会話に加わり、Bild によると、レヴァークーゼンのマザにこう声をかけたという。「なあ、パリに行ってくれよ。もう君とは対戦したくない！」。代表FWから20歳の攻撃的選手への、際立った賛辞だ。パリ・サンジェルマンは長年フランスでトップに君臨するだけでなく、現欧州王者でもある。

その後、Sky のインタビューでも、ウンダフは自身の評価を改めて口にした。「マザという傑出した選手がレヴァークーゼンにはいる。スペースを作り出し、対人戦にも勝つ」。アルジェリア代表のマザはピッチ上でも存在感を示した。シュトゥットガルト戦ではレヴァークーゼンで特に目立った選手の一人となり、ヘディングで2-4とするゴールを決めた。

実際、マザには最近、PSGへの移籍話も浮上していた。アルジェリア人ジャーナリストのブラヒム・ハニフィによると、フランスの強豪はベルリン出身のマザを「どんな代償を払ってでも」獲得したいと考えているという。また、Sky も、PSGが冬にもマザをレヴァークーゼンから引き抜くため、具体的に動く可能性があると報じた。それによれば、マザは膝に重傷を負い、シーズンを通して欠場する可能性があるフヴィチャ・クヴァラツヘリアの後任候補として名前が挙がっている。

マザは昨シーズン、アルジェリア代表として臨んだアフリカネイションズカップですでに注目を集めていた。2025年夏にはヘルタ・ベルリンから1200万ユーロでレヴァークーゼンへ移籍。フロリアン・ヴィルツの後任候補としても見込まれていた。今シーズン、20歳のマザはここまで公式戦12試合で4得点3アシストを記録している。

さらにマザは、バロンドール授賞式で発表された最優秀若手選手を選ぶコパ・トロフィーの投票で9位に入った。ほかならぬリオネル・メッシからも1票を得ている。

なお、マザは2025年にシュトゥットガルトへ加入する可能性もあった。しかし、当時は移籍が実現しなかった。「クラブと選手が合意に至らない理由は数多くある。当時は双方が関心を示す以上には進まなかった」と、シュトゥットガルト幹部のファビアン・ヴォールゲムートはBildに説明した。マザは代わりにレヴァークーゼンを選び、同クラブとの契約は2030年まで残っている。