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Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
翻訳者：

パリに二重の打撃：バルセロナ戦を前にエンリケが苦境 Thinking: The input is a headline. "ضربة مزدوجة تهز باريس" = "A double blow shakes Paris", "إنريكي في ورطة قبل موقعة برشلونة" = "Enrique in trouble before the Barcelona clash". The ".." separator should be replaced with Japanese punctuation like a colon or comma

ストラスブール 対 パリ・サンジェルマン
ストラスブール
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン 対 バルセロナ
バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ
ルイス・エンリケ
ヌーノ・メンデス
マグネス・アクリウシェ
フランス
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選手2人の負傷により

パリ・サン・ジェルマンはストラスブールのホームスタジアムから、フランス・リーグ第7節で（3-1）の貴重な勝利を持ち帰った。しかし、チャンピオンズリーグでのバルセロナとの注目の一戦をわずか3日後に控え、負傷者という懸念すべき打撃を受けることとなった。

フランスの「RMC Sport」は、控え選手の活躍で試合を決めたパリのクラブが、複数の選手のコンディションへの不安を抱えたまま夜を終えたと伝えた。その中心にいるのが、ポルトガル代表サイドバックのヌーノ・メンデスと、フランス人ウインガーのマイアンス・アクリウシュだ。

難しい試合内容であり、ルイス・エンリケ監督がメンバーを変更した布陣を採用したにもかかわらず、パリ・サン・ジェルマンは逆転に成功し、交代出場したウスマン・デンベレとデジレ・ドゥエの貢献で（3-1）の勝利を収めた。だが、欧州での重要なテストを前に、この勝利は無傷ではなかった。

ヌーノ・メンデスの負傷がルイス・エンリケの計算を狂わせる

ヌーノ・メンデスは試合終盤に負傷してピッチを去り、コーチングスタッフ内に不安を広げた。とくにチャンピオンズリーグでのバルセロナとの決定的な一戦が近づいているだけに、その懸念は大きい。

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2026年10月20日

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ルイス・エンリケは試合後の記者会見でこう語った。「重傷でないことを願っている。明日、状態を評価する。リスクを冒したくはなかった」

さらに状況を難しくしたのは、パリ・サン・ジェルマンが交代枠をすべて使い切っていたことだ。ポルトガル代表サイドバックが退いた後、チームは残り時間を10人で戦わざるを得なかった。負傷の程度と次戦に間に合うかどうかは、今後明らかになる見込みだ。

激しいタックルがアクリウシュの負傷をめぐる議論を呼ぶ

パリ・サン・ジェルマンの懸念はヌーノ・メンデスの負傷だけにとどまらなかった。マイアンス・アクリウシュは試合開始直後の数分間に、ストラスブールの選手ジーランド・ミッチェルの激しいタックルを受け、足首を負傷した。

このシーンはパリのクラブ内に不満を生み、ストラスブールの選手にレッドカードが提示されなかったことへの疑問の声が上がった。

リプレーでは、ボールに届こうとする動きの中でミッチェルの足がアクリウシュの足首に引っかかっていたことが映し出された。

この2件の負傷により、ルイス・エンリケはバルセロナ戦を前に重要な選択をめぐる問いに直面することになった。欧州での試練を乗り越えるためには、チームが全力を活用する必要がある時期だ。

選手たちの医学的な状態を評価した後、より明確な状況が判明すると見込まれている。パリ・サン・ジェルマンは火曜日に予定されている試合への出場可能性を見極めるため、検査結果を待っている。

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