パリとレアルでのショックを経て：フリック、バルセロナを疑う者たちへ痛烈なメッセージ！

フリックは、ビッグマッチでバルセロナが結果を残せるのかという問いに対し、次のように答えた。「私は自分のチームを信じているし、100パーセント確信している。そして我々がプレーしたいと望むサッカーのやり方についても確信している」

フリックは、アトレティコ・マドリード戦の立ち上がりにおいて、バルセロナが求められるほどの鋭さを見せられなかったと説明し、対戦相手のほうが球際の競り合いや1対1の局面でより存在感を示しており、それが開始数分でホームチームに優位を与えたと指摘した。

彼はこう語った。「私にとって重要なのは、ピッチ上で我々が持つ鋭さだ。そしてそれは序盤には見られなかった。アトレティコのほうが試合によりのめり込み、1対1の局面や球際の競り合いでより存在感を示している一方で、我々はそうではない、という感覚があった」

さらに彼は、バルセロナが試合に戻り、前半終了前に同点に追いついたことが試合の流れを変える重要な要素となったと付け加え、自らのチームがハーフタイム後に主導権を握り、目指していたパフォーマンスを見せることに成功したと強調した。

フリックはアトレティコ戦の勝利を極めて重要なものだと評し、自らのチームは前半には期待された水準を発揮できなかったが、試合の後半で大きく改善し、試合の流れをコントロールすることに成功したと説明し、彼の見方では勝利に値するものだったとした。

このドイツ人指揮官は、フレンキー・デ・ヨングを右サイドバックで起用したことについても触れ、前節の試合前に本人とこの件について話し合った結果、チームが必要とすればこのポジションを務める用意があると選手が示していたことを明かした。

フリックは、プランとしてはデ・ヨングを右サイドで50分間起用し、ベルナルが疲労を感じた時点で交代させることになっていたと説明し、事は定めた構想どおりに運び、自分はこの決断を正しいものと考えていると指摘した。

フリックは発言の締めくくりとして、バルセロナは今後も自らの哲学に沿って取り組みを続けていくと強調し、選手たちの質と、彼が定着させようとしているプレースタイルを遂行する彼らの能力への信頼に拠り所を置くとした。これはレアル・マドリードとパリ・サンジェルマンに敗れた2試合の後に続いた批判にもかかわらず、自らのプロジェクトへの固執を映し出すメッセージだった。