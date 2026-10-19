ここ数日フランスで起きている治安面での緊張は、欧州チャンピオンズリーグの一戦として火曜夜にパルク・デ・プランスで予定されているパリ・サンジェルマンとバルセロナの注目の対戦をめぐり、懸念を呼び起こした。フランスの警察組合の代表者が、首都での混乱再発を恐れて試合の延期を求めたためだ。

フランスのメディアによると、CFTC傘下のフランス警察連合の代表者が、週末に国内で起きたデモの影響を踏まえて試合の延期を要求した。これらのデモの一部はデモ参加者と治安部隊の衝突で終わり、数千人のファンが集まる試合と時を同じくして新たな事件が発生することへの懸念を呼び起こした。

しかし、こうした要求がフランス当局の立場を変えることはなかった。内務省は対戦の延期を否定し、組合代表者が治安状況について示した懸念にもかかわらず、試合は予定どおり開催されると明言した。

フランス紙「オンズ・モンディアル」によると、ロラン・ヌニェス内相は延期の考えを拒否し、次のように述べた。「パリ・サンジェルマン対バルセロナの試合や、チャンピオンズリーグで開催されるかもしれない他の試合を延期する余地はない。この件は決着済みだ」

この立場は、フランス当局が先の抗議行動の影響を注視している最中に示されたものだ。フランスのメディアの報道によると、この抗議行動は首都パリを含む国内各地で緊張を引き起こし、破壊行為や治安部隊との衝突が記録された。

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これらの出来事は、パルク・デ・プランスで予想される観客の殺到と、それに伴うスタジアム周辺やファンの集結地点の警備に必要な準備を踏まえ、欧州の一戦を取り巻く治安対策をめぐる疑問を改めて提起した。

パリ・サンジェルマンとバルセロナは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節として火曜夜に対戦する予定で、現時点まで試合日程の変更は一切発表されていない。