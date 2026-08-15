日本人ゴールキーパー、鈴木彩艶のパリ・サンジェルマンへの移籍が突如として白紙となった。交渉は極めて進んだ段階にまで達していたが、この展開によりパルマの守護神を今回の移籍期間中に獲得しようとするフランスの名門クラブの望みは絶たれた。

イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノと放送局「RMC」が明かしたところによると、鈴木の代理人らが土壇場になって移籍に伴う手数料に関する金銭的な要求を提示し、パリ・サンジェルマンはこれを過大だと判断。選手とそのクラブとの間で事前に基本合意に達していたにもかかわらず、交渉は決裂した。

パリのクラブは、23歳のこのゴールキーパーの移籍金についてパルマとの間で約3500万ユーロで合意に達しており、残るは選手の契約内容や代理人への手数料に関する最終的な詳細を詰めるだけだった。

今回の移籍破談は、鈴木の将来に関するパリ・サンジェルマンの計画を打ち砕くものとなった。同クラブはメディカルチェックを受け契約に署名させるため、先週土曜日に彼のフランスの首都への移動便を手配していたが、その直前に移籍は突如として頓挫した。

パリ・サンジェルマンは、この日本人ゴールキーパーを1シーズンの期限付きでユベントスへ貸し出す可能性も検討していたが、この選択肢も2日前に消滅した。イタリアのクラブがそれ以上の理由を明らかにしないまま、フランスのクラブとの連絡を絶ったためである。

鈴木の移籍破談により、パリ・サンジェルマンのゴールマウスに変更はなく、ロシア人のマトベイ・サフォノフが引き続き第一の選択肢であり続ける。一方、ルカ・シュヴァリエは控えのゴールキーパーとしての立場を維持し、移籍市場における今後の新たな展開を待つことになる。