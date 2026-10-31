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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、フランスと欧州の現王者が金曜夜、1点のビハインドを覆して最下位ル・アーヴルを圧倒した後、チームの選手層の厚さと精神力を称えた。スタッド・オセアンでは、主将代行を務めたアクラフ・ハキミが5得点すべてに直接関与し、圧倒的なパフォーマンスの主役となった。

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モロッコ人DFが鮮やかな逆転劇をけん引

ハキミはトップチームでのキャリア初となるハットトリックを達成。さらに第9節で2アシストを記録し、パリ・サンジェルマンのリーグ・アン6連勝を決定づけた。主力FWのウスマン・デンベレとフヴィチャ・クヴァラツヘリアが負傷離脱を続ける中、パリ・サンジェルマンは月曜日にリヨンを2-0で下した試合から先発5人を入れ替えた。首位チームは早々に先制を許したものの、逆転して公式戦9連勝を飾った。

パリ・サンジェルマン、序盤の失点から逆転

未勝利のル・アーヴルは18分、波乱を起こしかけた。先発に復帰したMFセニー・マユルが高い位置でボールを失うと、ラヤン・フォファナが右サイドを突破してクロス。サンダーランドとウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに在籍したFWジョシュ・マジャが押し込み、今季4点目を挙げた。

ホームチームでデビューを果たしたGKアルノー・ボダールにフェラン・トーレスの同点弾を阻まれた後、今季ここまで無得点だったハキミが試合の主導権を握った。26分、モロッコ代表DFはリュカ・エルナンデスのロングパスを収めて中央へ送り、ベルギー人ウイングのミカ・ゴッツが左下隅に決めて2試合連続ゴール。さらに2分後、マユルのパスを受けたハキミがボダールの守るニアサイドを破った。当初はオフサイドの旗が上がったが、VARによって判定が覆った。

試合後、逆転についてエンリケは『PSG TV』に語った。「素晴らしい勝利だ。いつもと同じ集中力で試合に入ったが、カウンターへの対応に苦しみ、そこから失点した。アウェーでは相手のモチベーションが常に高い。それでも最終的には我々が試合を支配した。多くのチャンスをつくり、選手たちは非常に高いレベルのプレーを見せたので、満足している」

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「ティティたちの力を見ることができた。パリ・サンジェルマンに求められる水準に達するのは難しいとしてもね。ただ、それこそが我々の目標だ。相手が誰であろうと、毎試合できる限り高い競争力を発揮することだ。勝利記録について？ このレベルのクラブを率い、素晴らしい選手たちと仕事ができる私は幸運だ。とてもうれしいし、パリで歴史をつくり続けたい」

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後半の猛攻で記念すべきハットトリックを達成

今季わずか勝ち点2で最下位に沈むル・アーヴルは、中村颯太とフォファナが同点ゴールに迫った。それでも後半開始から10分、ハキミがリードを2点に広げる。ペナルティーエリア左端でアミル・リチャードソンがマグネス・アクリウシュを倒して得たFKを、右サイドバックのハキミが約18メートルの距離から右下隅へカーブをかけて決めた。

62分には試合の流れを決定づける場面が訪れた。ジブリル・ウジアドが右サイドから送ったボールをマジャが頭で合わせたが、シュートは左ポストの外側をたたいた。直後にパリ・サンジェルマンがカウンターを仕掛けると、ペナルティーエリアから飛び出したボダールがハキミのスルーパスを遮れず、マユルが立ち往生するGKをかわすようにボールに触れ、約27メートルの距離から無人のゴールへ流し込んだ。その7分後には、ゴッツの低いクロスに合わせたハキミの最初のシュートをボダールがはじいたものの、ボールはハキミの右太ももに当たってゴールに入った。

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ハキミは試合後、『PSG TV』に語った。「チーム全体としてとても良いパフォーマンスだったし、みんなとてもうれしい。簡単ではなかった。先に失点したが、僕たちは気持ちと正しい姿勢を示して試合をひっくり返した。それが一番大事なことだ。僕にとって素晴らしい夜になった。勝てたことが何よりだし、初めてハットトリックを達成できたこともうれしい。このユニフォームを着て、できるだけ多くのゴールを決めたい」

出遅れを経て勢いを増す

リーグ・アン開幕からの3試合で勝ち点1しか獲得できなかったパリ・サンジェルマンだが、今やフランス1部リーグの首位で再び確固たる地位を築いている。欧州王者はデンベレとクヴァラツヘリアの復帰を待ちながら、今後のチャンピオンズリーグと国内での試合にも、この決定力を持ち込みたいところだ。一方、未勝利のル・アーヴルは最下位にとどまっている。