パリでもバイエルンでもシティでもない：バルセロナの玉座に迫る新たな攻撃陣

ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンは日曜、ホームでクリストル・パレスを5-0と粉砕し、ライバルたちに強烈なメッセージを送った。欧州5大リーグでも屈指の攻撃力を備えていることを証明し、ハンジ・フリック率いるバルセロナに得点面で迫る唯一のチームとなった。

ブライトンはプレミアリーグ開幕7試合で得点数を23に伸ばし、アーセナルを上回って暫定2位に浮上。首位マンチェスター・シティとは5ポイント差となっている。

この数字により、同クラブは今季の欧州5大リーグのリーグ戦得点数で2位に位置する。首位はスペイン・ラ・リーガ9試合で39得点を挙げたバルセロナで、ブライトンは7試合で23得点だ。

両チームの共通点として際立つのは、いずれもドイツ人監督を据えている点だ。バルセロナはハンジ・フリックが指揮し、ブライトンはファビアン・ヒュルツェラーが率いる。ブライトンはプレミアリーグで5勝1分1敗。攻撃的なスタイルと高い得点ペースがその原動力となっている。

ブライトン、プレミアリーグの歴史的数字に迫る

ブライトンの得点数は、プレミアリーグの歴史においても異例のスタートを示している。開幕7節終了時点でこれを上回った例はごくわずかで、主なものは2019-20シーズン開幕時に27得点を記録したマンチェスター・シティ、2009-10シーズンに24得点を挙げたアーセナル、そして2011-12シーズンのマンチェスター・ユナイテッドだ。