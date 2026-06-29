パラグアイ代表監督が挑発：「我々はドイツより強いチームを破ってきた」

パラグアイ代表のグスタボ・アルバロ監督は、月曜日に4度のワールドカップ優勝を誇るドイツ代表と対戦するにあたり、予選でアルゼンチンとブラジルに勝利した経験を糧にすると語った。

試合前会見では「アルゼンチンやブラジルに勝った。ドイツと同等かそれ以上の強豪だ」と語った。

パラグアイ代表は序盤苦戦したが、2024年8月にアルバロ監督就任後、2010年以来のW杯出場を決めた。2010年は準々決勝で優勝スペインに敗れている。

アルヴァロ監督は、この2強を破りチームを勝利に導いた。

大会では初戦で米国に1-4で敗れ、出だしにつまずいた。 その後、1人退場したにもかかわらずトルコに1-0で勝ち、オーストラリアとは0-0で引き分けた。

この結果、辛うじて決勝トーナメント1回戦進出を決めた。

グループリーグで2枚の警告を受けたMFディエゴ・ゴメスは出場停止。

また、センターバックのオマール・アルデレティは負傷が懸念されている。

一方、トルコ戦で口論中に口元を覆った行為で退場し1試合出場停止だったミゲル・アルミロンは復帰する。

エクアドル、コスタリカ、母国アルゼンチンのボカ・ジュニアーズを率いた経験を持つアルヴァロ監督は、 ドイツ戦に向けて大量の資料を用意したが、月曜日にボストン近郊のニューイングランド・ペイトリオッツ本拠地で行う試合に向けた練習は1回だけだった。

パラグアイ主将のグスタボ・ゴメスも、南米の強豪と戦った経験がW杯出場への糧になると語った。

ゴメスは「予選でブラジルやウルグアイなどと戦った経験が、大きなプレッシャーに耐える力をくれた」と語った。