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バイエルン・ミュンヘンのアシスタントコーチ、アーロン・ダンクスは、ボルシア・ドルトムントと2-2で引き分けた試合で新たに3人が負傷しながらも、チームのプレーの遂行力と試合のコントロールを称賛した。激しい「クラシカー」の一戦では、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ミカエル・オリーセがいずれも途中交代を余儀なくされた。

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混乱のクラシカー、ダンクスがチームを指揮

暫定監督のアーロン・ダンクスは、ヴァンサン・コンパニ不在の中、土曜日に行われた首位を争うボルシア・ドルトムントとのクラシカーで再びバイエルン・ミュンヘンを指揮した。試合はファビオ・シウバが90分に同点ゴールを決め、劇的な2-2の引き分けに終わった。

アリアンツ・アレーナでのこの一戦は、すでに選手層が薄くなっていたバイエルンに身体的な大きな負担を強いた。

ダンクスは試合中に相次いだ選手のコンディション面の問題により、戦術の修正を何度も迫られた。

バイエルンの選手起用に負傷者3人の痛手

バイエルンの負傷者はさらに増え、イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリがともに前半途中で交代を余儀なくされた。サイバリはセーブされた自身のシュートに詰めた際に負傷し、その数分後にはニャブリも足を引きずりながらピッチを退いた。

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さらに、ウィンガーのミカエル・オリーズも試合終盤に身体を痛め、交代した。

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チームの陣形を安定させるため、ナサニエル・ブラウンとヨシップ・スタニシッチが早い段階で投入された。

ダンクス、戦術の遂行ぶりを誇る

混乱した状況にもかかわらず、ダンクスはチームの戦術的な規律と試合全体を通じたコントロールを評価した。「複雑な気持ちだ。特に後半のパフォーマンスにはとても満足している。試合をうまくコントロールできていた」とダンクスは語った。

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「ドルトムントは守備のバランスが良い。それでも今日は、チャンスをつくる方法を数多く見いだせたと思う」

「最終的に勝てなかったのは、もちろん残念だ。だが、選手たちにはパフォーマンスは申し分なかったと伝えられる。多くのことを正しくできた」とイングランド人指揮官は強調した。

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選手層が薄くなったバイエルン、欧州での一戦へ

サイドバックのナサニエル・ブラウンもダンクスと同じ思いを口にし、早い段階での交代によって前半の戦いは難しくなったと認めた。

バイエルンは得失点差でドルトムントを上回り、ブンデスリーガ首位を維持している。

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バイエルンは次に、火曜日に敵地で行われるアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの一戦に目を向ける。