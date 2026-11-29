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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督が、フランス人スターのラヤン・シェルキをアーセナル戦のメンバーから外した理由を明かした。ここ数日の練習での同選手のパフォーマンスに満足していなかったための決断だという。

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マンチェスター・シティは日曜日の今夜、プレミアリーグ第12節の最終カードとして、敵地エミレーツ・スタジアムでアーセナルと対戦する。

アーセナルは勝ち点28でプレミアリーグ首位に立ち、3位のマンチェスター・シティに6ポイント差をつけている。

マレスカ監督は試合前に『スカイスポーツ』の取材に応じ、シェルキの除外は規律上の問題とは一切関係がないと説明。練習での同選手のパフォーマンスが欠場の決め手になったと明かした。

マンチェスター・シティの指揮官は自身の判断について、『BBC』によれば次のように語っている。「練習が始まった時点から、私の判断が彼のプレーぶりに左右されていたことは明らかだ。単純に、ここ数日の彼のパフォーマンスが気に入らなかった」

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さらに「規律の問題ではない。日々の練習は非常に重要だ。何も起きていないし、騒ぎ立てる必要はない」と続けた。

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マレスカ監督は同選手の欠場をめぐる騒ぎを沈静化させようと努め、今回の判断はこの一戦に限ったものであり、シェルキとの間に問題が続いていることや、今後構想から外れることを意味するものではないと強調した。

「我々はより一体感を持とうとしている。それは良い考えだ。ただ、今季はシェルキがいる状態でも良い試合をしてきた。これは今日の試合に限った話だ」

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マレスカ監督の発言は、先発の座をめぐる争いが選手の技術的な能力だけで決まるのではなく、日々の練習で見せる内容にも左右されることを示している。つまり、出場機会を得るには高いレベルを維持することが不可欠な条件となる。

アーセナル戦の重要性について、マンチェスター・シティの指揮官はチームが勝利を目指して試合に臨むと強調 し、現状におけるチームの立ち位置と競争力を測る重要な機会だとの見方を示した。

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マレスカ監督は「良い機会だ。我々は試合に勝つためにここにいるし、それは変わらない。この段階では、チーム作りという観点から、自分たちがどこにいるのか、どう戦うのか、周囲の状況にどう対処するのかを見極めることが重要だ」と語った。

この試合での勝利が必須かと問われると、指揮官は目標は変わらないとしつつも、一試合ごとに切り離して臨むことを好むと述べた。

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そして「我々は常に勝利を目指している。だが何度も言ってきたように、最も重要なのは一日一日を積み重ねていくことだ」と締めくくった。