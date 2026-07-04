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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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「パネンカ・サラー」がサウジアラビア人選手を嘲笑！

モハメド・サラー
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エジプトのファラオが話題をさらう

2026年W杯オーストラリア戦で、エジプト主将モハメド・サラーが「パネンカ」でPKを決めた。この一撃はアラブ諸国で話題となり、同時にサウジ選手を嘲笑した過去の映像も再注目された。

サラーは正規時間と延長時間が1－1で終わり、PK戦を4－2で制し、3本目を冷静に決めてエジプトをベスト16へ導いた。

この動画が拡散すると、Xでは多くのユーザーが、アラブカップ・グループステージ第3戦でモロッコ相手にサウジアラビア代表FWアブドゥッラー・アル・ハムダンが試みた“パネンカ”PKの過去映像を共有し、再び話題になった。

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しかし、ボールはクロスバーを越え、大きな批判を呼んだ。

ファンは冷静に決めたサラーと、失敗したハマダンを比較し、「自信と技術の差だ」と皮肉った。

ハムダンは試合後、記者会見でミスを認め、当時フランス人監督だったエルヴェ・レナールに公に謝罪。監督の頭にキスをする場面が話題になった。

このパネンカが再び記憶を呼び起こした。エジプト代表主将のシュートは、単にチームをベスト16へ導いただけでなく、比較の扉を開き、サウジFWの失敗を皮肉る投稿がSNSに溢れた。





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