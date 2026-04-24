パネルは、物議を醸したブロッベイ事件を受け、審判に厳しい判断を下した。

プレミアリーグのキーマッチ・インシデント・パネルは、トッテナム・ホットスパー戦（1-0で勝利）でブライアン・ブロッビーがクリスティアン・ロメロに行ったファウルはレッドカード相当だったと判定した。

2週間前、スタジアム・オブ・ライトで行われた試合では、サンダーランドがノルディ・ムキエレのゴールで1-0勝利。しかし試合後、話題になったのは元アヤックスのブライアン・ブロッベイがロメロに犯したファウルだった。

大柄なフォワードはロメロを背中から押し、控えGKアントニン・キンスキーと激突させた。

両選手は倒れ込み、GKは治療後に再開したが、ロメロは涙を流して退場。内側靭帯の微小断裂で今季絶望、W杯出場も不透明だ。

ブロビーはすでに1枚目の警告を受けていたが、主審のロブ・ジョーンズは2枚目を提示せず、退場処分としなかった。パネルは、この判断は誤りで、ブロビーは退場すべきだったと結論づけている。

プレミアリーグでは数年前から判定を分析する独立組織「KMIパネル」が活動しており、ジョーンズ主審は介入すべきだったと結論付けた。

同パネルによると、ジョーンズの誤審は今回が初めてではなく、これまでに報告された42件のうち10件に関与していたという。