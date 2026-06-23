パナマ戦を欠場したのに、なぜバルティはイングランド戦に出場できるのか？

トーマス・バーティは、先週のパナマ戦を欠場したが、本日夕方の2026年ワールドカップ・グループステージ第2節イングランド戦でガーナ代表の先発に復帰した。

ガーナは第1節のパナマ戦を1-0で制し、勝ち点3を得た。

昨年、強姦5件と性的暴行1件で起訴され、来年サウスワーク王立裁判所に出廷する予定。今年2月には強姦2件が追加起訴されている。

本人はすべての容疑を否認している。

英紙「メトロ」によると、33歳の同選手がトロントで行われたガーナ対パナマ戦に欠場したのは、カナダ当局が入国を許可しなかったためだという。

ビザ申請却下後、緊急申請を行ったが認められなかった。

裁判官は異議を審理したが、当初の却下決定を維持した。

裁判所の文書によると、バーティは大会前にカナダへ入国申請した際、強姦と性的暴行の容疑を申告していなかった。

法廷では、滞在中ガーナ代表関係者が常時監督すると約束した声明も示された。

一方、ボストンでのイングランド戦には米国がビザを発給したため出場可能となった。

また、土曜にフィラデルフィアで行われるグループ12最終戦のクロアチア戦にも出場できる。

ただし、ガーナがノックアウトステージに進出し、その試合がカナダで開催される場合は、再び同じ問題が生じる可能性がある。







