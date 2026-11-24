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アフリカサッカー連盟（CAF）のパトリス・モツェペ会長が、アフリカ・ネーションズカップ2025の優勝を、モロッコではなくセネガルに戻した裁定に対する立場を明確にした。

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モツェペ会長はスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定を尊重すると約束した。約10カ月にわたって続き、アフリカ大陸で大きな論争を巻き起こした法的騒動は、これで決着することになる。

モツェペ会長は、南アフリカで行われたCAFとコカ・コーラ社のパートナーシップ契約の調印式で、結果がどうであれCAFはCASの裁定に従うと明言した。

さらに同会長は、アフリカサッカーの運営において、公正さと信頼性を保ち、規則を尊重することが不可欠だと強調した。

CASは火曜日、3月17日に上訴委員会が下した決定を取り消すと発表した。この決定はセネガルが決勝を放棄したとみなし、試合をモロッコの3-0勝利としていた。

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新たな裁定により、セネガルはピッチ上で勝ち取りながら、大きな反発を招いた行政上の決定によって剥奪されていたタイトルを取り戻した。

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騒動の発端は、ラバトのプリンス・ムーレイ・アブデラ・スタジアムで行われた決勝だ。後半アディショナルタイムの終盤にモロッコにPKが与えられたことに抗議し、パペ・ティアウ監督の判断でセネガルの選手たちがピッチを後にした。

約15分間の中断を経て選手たちはピッチに戻ったが、ブラヒム・ディアスはパネンカでPKを失敗した。

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試合は延長戦にもつれ込み、セネガルがパペ・ゲイェの決勝ゴールで1-0の勝利を収めて優勝を決めた。張り詰めた雰囲気の中、異例の出来事が重なった一戦だった。

しかしその後、CAFの上訴委員会がセネガルの行動を試合放棄とみなし、モロッコに3-0の不戦勝を与えたことで、決勝の結果は覆されていた。

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CASはこの決定を取り消すことで、ピッチ上で決まった結果の正当性を回復させた。大会史上でも最も長く、最も注目を集めた法的紛争の一つに終止符が打たれた。