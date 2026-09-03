パッポーネ医師がナポリに警告「マクトミネイは少なくとも2カ月離脱。その後に検査を行う」

カルロ・パッポーネ医師が『Radio Kiss Kiss Napoli』で、ナポリのMFスコット・マクトミネイが受けることになる処置について詳しく説明した。プロアスリートにとって決して簡単な手術ではないことを強調しつつ、ピッチ復帰にゴーサインを出すまでには少なくとも2か月の離脱と厳格な検査が必要だと指摘している。以下、同医師のコメント。





「アスリートの心房細動は珍しい出来事ではない。この種の不整脈は、より頻繁にキャリア終盤に現れる。競技活動を終えた後に起こることもある。短い発作であれば自然に治まることもあり、必ずしも問題を意味するわけではない。心房細動が数時間続く場合は状況が変わる。発作を止めるために薬が必要な場合も同様だ。心房細動の間は、心臓が各部屋の間で本来の協調を失う。そのため、アスリートの身体的パフォーマンスは大きく低下する可能性がある。





このため、心房細動の発作の真っただ中にあるサッカー選手が試合や強度の高いトレーニングに耐えるのは難しい。心房細動の処置は全身麻酔下で行われる。医師は大腿静脈を通して数本のカテーテルを挿入する。その後、カテーテルは心臓に到達する。循環器医は、右心房と左心房を隔てる膜を穿刺して左心房に到達する。そこで不整脈の原因となっている部位に処置を施すことができる。ここ数年で技術は大きく進歩した。





現在ではエレクトロポレーションも用いられており、非常に効果的だ。ただしアブレーションは、100％の症例で成功を保証するものではない。合併症についても、必ず起こるわけではないにせよ、考慮しなければならない。したがって、手術は専門性が高く、緊急事態への対応設備が整った施設で行うことが重要だ。アスリートへの手術は一般の人への手術とは異なる。その理由は、プロアスリートに求められる基準にある。実際、アブレーション後は正常な心拍リズムへの回復を確認するだけでは不十分だ。何よりもまず、新たな心房細動の発作がないことを確認しなければならない。さらに、アスリートは抗不整脈薬や抗凝固療法を必要としていてはならない。こうした確認を経て初めて、競技活動への復帰を評価できる」