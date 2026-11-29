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アルゼンチン代表でリオネル・メッシの後を継ぐのは誰か。簡単には答えられない問いだ。アルゼンチン代表の背番号10を次の世代で誰が背負うのかは、すでに南米だけでなく、アルゼンチン代表の選手が数多く活躍するイタリアでも、とりわけ大きな議論の的となっている。

現在、コモの攻撃的MFニコ・パスは、メッシが代表を去った後、その象徴的な背番号を受け継ぐ有力候補の一人だ。しかし、メディアセットとスポルト・メディアセットで発言したジャンパオロ・パッツィーニは、別の考えを示した。アルゼンチン代表の10番をインテルの主将、ラウタロ・マルティネスに託すべきだという。

ラウタロを選ぶ理由：フィオレンティーナ、インテル、ミラン、サンプドリア、ヴェローナなどでプレーした元FWは、インテルで10番を背負うラウタロを理想的な候補に挙げ、その理由も明確に説明した。インテルのセンターフォワードを選ぶことは、技術面だけでなく、メディアからの重圧という面でも理想的な解決策になり得るという。

「私ならラウタロに10番を渡す。ラウタロはメッシとは違うタイプの選手だから、10番を着ても誰も比較しようとはしないだろう」とパッツィーニは語った。

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なぜニコ・パスではないのか：パッツィーニが異なる選択を望むのは、母国でも候補に挙がるフランコ・マスタントゥオーノ以上に有力視されるニコ・パスらが、実力面で10番の重みを担えないと考えているからではない。役割やピッチ上のポジションを考えれば、メッシとの比較がすぐに始まり、その重圧に押しつぶされかねないからだ。



「ニコ・パスとマスタントゥオーノは、常にメッシの後継者として見られるだろう。正直なところ、それは想像するのも本当に難しい。ラウタロを選ぶのは良いことだ。メッシとの比較から完全に離れられるからだ」とパッツィーニは締めくくった。



つまり、重要なのは技術的な能力だけでなく、周囲の期待にどう対処するかでもある。すでに実績を築き、メッシとは異なる役割を担うラウタロ・マルティネスに10番を託せば、アルゼンチンの若い才能は、この大きな遺産の重圧を背負わずに成長できるかもしれない。メッシ自身も若い頃、ディエゴ・アルマンド・マラドーナの10番と比較され、その重圧に苦しんだのだ。