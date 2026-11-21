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ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、セリエA首位のラツィオがレッチェに3-0で快勝した後、選手たちの献身的な運動量と精神的な強さを称賛した。負傷者が増えるなかでも、ラツィオはテンポの速い攻撃を見せ、首位の座を守った。

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ハイテンポな戦いで首位を維持

ラツィオは土曜日、スタディオ・オリンピコでレッチェに3-0で快勝し、セリエA首位を守った。ティジャニ・ノスリンが2得点を挙げてホームのラツィオが主導権を握ると、終盤にはダヴィデ・フラッテージが鮮やかなループシュートで勝利を決定づけた。

ガットゥーゾ監督は『DAZNイタリア』に「今日、チームが見せたメンタリティーと勝利への意欲を誇りに思う」と語った。「立ち上がりは最高とは言えなかったが、その後はボールを持っているときも、持っていないときも試合をコントロールできた。レッチェは戦いにくい相手だ。いつもこちらに圧力をかけてくる。だから、この姿勢を保つことが我々には欠かせない」

代表ウィーク明けの難しさを克服

代表戦による中断後のパフォーマンス低下を懸念する監督は多いが、ガットゥーゾ監督は選手たちの準備に全幅の信頼を寄せていたと強調した。一方、ラツィオは 今季の好スタート を本格的な優勝争いにつなげ、クラブ史上3度目のセリエA制覇を目指している。ラツィオは1973-74シーズンと1999-2000シーズンにリーグ優勝を果たしており、さらなるタイトル獲得を狙う。

監督はさらに「選手たちの練習ぶりを見ていたので、心配はしていなかった。素晴らしい団結力とひたむきさがある。このまま続けなければならない。すべては選手たちのおかげだ。彼らはふさわしいメンタリティー、勝利への意欲、チームへの帰属意識を持って取り組んでいる。驚くべきことを成し遂げている」と話した。

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負傷者続出で試される選手層

ラツィオの首位浮上 は、主力数人を欠いていることを考えれば、なおさら目覚ましい。負傷者を抱えながらもセリエAで無敗を維持しており、今回のレッチェ戦もマッティア・ザッカーニ、ヌーノ・タヴァレス、ヨシプ・シュタロ、アダム・マルシッチを欠いていた。一方、度重なる負傷から完全復調を目指すニコロ・ロヴェッラは、終盤に途中出場した。

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監督は、このMFが万全の状態に戻ったとき、チームにもたらすものに期待している。「ロヴェッラは、もっと縦へのパスを供給できる。ボールを受けると、すぐに顔を上げて前を見るからだ。フィサヨ・デレ＝バシルについても話す必要があると思う。彼はもっと評価されるべきだ。ロヴェッラにはプレー時間を与えてコンディションを取り戻してもらわなければならない。そうすれば、我々にとって大きな力になる」

大きな成果のためにリスクを受け入れる

ボールを失わない完璧なプレーを求める監督もいるが、ガットゥーゾ監督は、相手に息つく暇を与えないプレッシャーをかけるためなら、一定の技術的なミスを受け入れる考えだ。ラツィオは次に、11月28日に敵地で行われるトリノとのセリエAの試合に臨み、その後は12月6日にスタディオ・オリンピコでアタランタを迎える。

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「パスミスでボールを失うことは、それほど気にしていない。ハイテンポでプレーすれば、そういうことは起こり得る。それよりも、チームのメンタリティーや、プレッシャーの中でどう踏ん張っているかに関心がある。満足している。常にもっと良いものを求めるものだが、このテンポならパスミスも出る。試合の状況判断は改善できる。例えば今日、中央を突破するのに苦労したときは、もっとサイドに展開する必要があった」